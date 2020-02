Starkregen verursacht hohe Kosten beim Realverband Springe

Springe

Realverband, schon mal gehört, aber was ist das eigentlich? Die Organisation der Realverbände ist auf germanisches Gemeinschaftsrecht zurückzuführen und ist eine Rechtsform für gemeinschaftlichen Grundbesitz. Eigentümer von Ländereien sind im Realverband als Zwangsmitglieder verpflichtet, mit ihren Beiträgen Wege in der Feldmark, Gräben und Hecken zu pflegen. Dabei können die Grundbesitzer – abhängig von der Größe ihrer Ländereien – einen oder mehrere Anteile halten.

Dem Realverband Springe gehören etwa 300 Mitglieder an. Rund 20 von ihnen versammelten sich nun im Marstall des Jagdschlosses. Während der Vorsitzende, Friedrich Bartels, die anwesenden Mitglieder begrüßte, gab Verbandsgeschäftsführer Bernd Gallas eine Übersicht über die finanzielle Situation.

Bartels erläuterte einige Ausgabeposten. „Wir mussten zunächst 5000 Euro tilgen für unseren Häcksler, in diesem Jahr müssen wir weitere 2500 Euro abzahlen.“ Außerdem sei viel für die Pflege der Verbandsanlagen aufgewendet worden. Große Posten waren in diesem Zusammenhang der Kauf von Mineralgemisch zur Pflege der Wege, die Beauftragung von Hecken- und Grabenpflege.

„Im Oktober hatten wir diesen Starkregen, der die Gräben zugespült hat. Die Arbeiten in diesem Zusammenhang sind noch nicht beendet.“ Die Ausgaben hatten sich – im Vergleich zu den Vorjahren – durch die entstandenen Kosten fast verdoppelt. Für die kommende Zeit machte Bar-tels einige Sparvorschläge. So könne, was den Heckenschnitt betreffe, der Realverband den Schnitt durchführen und das Grüngut von den Wegen entsorgen. Die Grüngutentsorgung auf der Ackerseite solle von den Landbesitzern selbst wahrgenommen werden.

Ein Mitglied schlug vor, auch den Grabenaushub von Anrainern unterzupflügen, wenn nicht zu viel Steine und Äste dabei seien. Dies sei bereits schon Praxis, erinnerte Bartels. Bei zu großer Verunreinigung durch Steine und Äste solle man dem entsprechenden Landwirt etwas dafür vergüten.

Von Horst Voigtmann