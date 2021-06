Alvesrode/Springe

Ein Symptom der „Rücksichtslosigkeit und Geschmacklosigkeit“ seien Stein- und Schottergärten, heißt es bei der Stadt. In Politik und Verwaltung wächst die Kritik an die besonders in Neubaugebieten verbreiteten Flächen.

Schottergärten sollen pflegeleicht sein – das Gegenteil ist jedoch häufig der Fall, weil sich das Unkraut trotz Schutzvlies auf der Fläche ansiedelt.

In Springe sind die tristen Flächen, die manche Hausbesitzer vor ihren Eingangsbereich mit grauem Kies befüllen lassen, sogar gesetzeswidrig. Ein Problem bleiben sie: „Artenschutz und Klimawandel sind in aller Munde“ und diese begannen bereits vor der eigenen Haustür, sagt Thomas Hüper-Maus (Grüne). „Die Schottergärten sind da ein Problem. Wenn man durch Alvesrode geht, findet man auch den einen oder anderen“, sagte Hüper-Maus in der jüngsten Ortsratssitzung.

Auch im Schotter wächst Unkraut

Das Argument, dass der Pflegeaufwand einer Kiesfläche geringer sei, sieht er als widerlegt an: Die Arbeit sei kaum weniger als wenn zum Beispiel eine bienenfreundliche Bepflanzung gewählt werde. Denn durch Laub und Staub könne im Kiesgarten eine Grundlage entstehen, die Unkräuter wachsen lasse. „Die Erfahrung hat gezeigt, dass ein Schottergarten anfangs zwar gepflegt aussieht, aber auch da wächst Unkraut durch den Schotter durch, wenn man sich nicht richtig kümmert. Und Unkraut aus dem Schotter rauszufriemeln ist anstrengender als aus einer normal bewachsener Fläche“, erklärte Hüper-Maus.

Ferner führten die Schottergärten zur Erwärmung des Mikroklimas, und auch das Regenwasser fließe durch die Versiegelung des Bodens nicht mehr richtig ab.

Auch der Stadt sind die Steinwüsten am Straßenrand ein Dorn im Auge. „Sie sind nicht erlaubt“, teilt Baufachbereichsleiter Jörg Klostermann auf Anfrage mit. Was er selbst von den Schottergärten hält, macht er mehr als deutlich – diese ein Symptom der „Rücksichtslosigkeit und Geschmacklosigkeit der Menschen.“ Und nicht zuletzt verstießen sie gegen die niedersächsische Bauordnung. „Sie sind nicht zulässig.“

Aufklärung und Sensibilisierung

Ein Negativbeispiel sei in Springe das Neubaugebiet „Großer Graben“, sagt Klostermann. „Da wächst gar nichts mehr, und es wird ganz klar gegen das Bebauungsrecht verstoßen“. Auch an der Fünfhausenstraße reihe sich eine Steinwüste an die andere. Obwohl laut Klostermann Rechtsmittel vorhanden seien und auch die Rechtslage eindeutig sei, wolle die Stadt die Leute nicht zwingen, die Schottergärten abzubauen und den heimischen „Gärten des Grauens“ an den Kragen zu gehen. Springe fehle außerdem das nötige Personal, um konsequent die Vorschriften durchzusetzen. Stattdessen setzt die Stadt auf die Aufklärung und Sensibilisierung – etwa mit den Broschüren des Naturschutzbundes über die Renaturierung der Schottergärten.

Von Patricia Szabo