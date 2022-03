Die Idee kommt aus Springe, und der Startschuss fällt ebenfalls in Springe: Die landesweite Aktion „Tafel-Impfen“, die 10 000 Tafel-Kunden mit dem Covid-19-Vakzin versorgen will, begann am Mittwoch, 2. März, in der Jägerallee in der Deisterstadt.