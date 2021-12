Strengere Corona-Regeln an Schulen in Springe

Springe

Lehrer und Rektoren hätten die Grenze der Strapazierfähigkeit überschritten, sagte der Schulleitungsverband Niedersachsen (SLVN) in der vergangenen Woche. In Niedersachsen haben sich zuletzt mehr als 2000 Schüler und 144 Lehrkräfte mit dem Coronavirus infiziert. Wie ist die Lage aktuell in Springe?

„Im Vergleich zu den Vormonaten merkt man, dass es schon deutlich angezogen hat“, sagt Anne-Kathrin Schmidt, Schulleiterin der Christian-Flemes-Grundschule in Völksen. „Trotzdem kommen wir gerade noch ganz gut durch.“ Es sei wichtig, nicht den Optimismus zu verlieren. Das Kollegium gebe sich sehr viel Mühe, so weit es möglich ist die schulische Normalität aufrechtzuerhalten. Doch vieles sei aktuell nicht möglich, etwa Adventsfeiern mit den Eltern. „Das macht es natürlich schwerer.“

Keine Probleme mit 3-G-Pflicht

Sowohl in Völksen als auch in Eldagsen gebe es immerhin keine Probleme mit der 3-G-Pflicht am Arbeitsplatz, die seit einer Woche gilt. „Bei uns im Kollegium sind alle geimpft“, freut sich Martina Rücker, Leiterin der Grundschule Hallermund in Eldagsen. Damit fiele eine Mehrbelastung weg. „Aber natürlich ist es insgesamt nicht weniger an Aufgaben geworden.“ Ausdrücklich lobt sie die Eltern, die viel Verständnis für die Maßnahmen zeigen. „Hier ziehen alle mit.“ Die meisten Elterngespräche seien bereits geführt worden, der Rest wird in den meisten Fällen digital über die Bühne gehen. Für externe Besucher gilt seit Mittwoch die 2-G-plus-Regelung, weil Springe in die zweite Warnstufe gerutscht ist. Damit einher geht auch, dass Erst- und Zweitklässler nun auch im Unterricht wieder eine Maske tragen müssen. „Aber das ist ja für alle nichts Neues mehr.“

Testen statt Quarantäne

Die gute Nachricht: Auch am Otto-Hahn-Gymnasium seien „glücklicherweise nahezu alle“ Lehrer geimpft, sagt Vizeschulleiter Stephan Kohser. Die Anzahl derer, die noch einen Test benötigen, sei an einer Hand abzählbar. Darüber hinaus wurde das Testkonzept – dreimal in der Schulwoche zu Hause – um ein „anlassbezogenes Intensivtesten“ (kurz: ABIT) ergänzt, erklärt Kohser. Das heißt, dass bei einem Infektionsverdacht sich alle in der Lerngruppe – auch vollständig Geimpfte und Genesene – fünf Schultage hintereinander testen müssen. Das kann nur abgebrochen werden, wenn sich der Verdachtsfall durch einen negativen PCR-Test nicht bestätigt. Das Ziel: Testen statt Quarantäne. Für die Jahrgänge fünf und sechs greift „ABIT“ aktuell bereits. In beiden Jahrgängen seien mehrere Corona-Fälle aufgetreten.

Auf Vorrat habe die Schule für den Fall der Fälle schon vorher Tests ausgegeben. „Es ist wichtig, den Präsenzunterricht so lange, wie es nur geht, aufrechtzuerhalten“, so Kohser.

Mittlerweile habe sich schon eine gewisse Routine eingestellt, ergänzt Cedric Liebrum, Leiter der Integrierten Gesamtschule (IGS). „Das Arbeitspensum bleibt aber sportlich.“ Teilweise seien Kollegen schon erschöpft, „doch wir kriegen es noch gut hin, weil wir uns gegenseitig auffangen“. Die Lehrkräfte würden die Schulleitung gut unterstützen und entlasten. Trotz aller Vorgaben sei das Team bemüht, so viele Freiheiten wie möglich vorzuhalten. „Schließlich leben wir ja an den Schulen das Miteinander.“ Wie auch an den anderen Schulen, sei an der IGS das gesamte Personal „fast vollständig geimpft“, so Liebrum.

Überschaubare Corona-Lage

In Springe sei die Corona-Lage aufgrund der Größe noch überschaubarer als in anderen Städten, sagt der IGS-Leiter. „Gleichzeitig machen wir die Erfahrung, dass es viele positive Schnelltests gibt, die sich später als negativ herausstellen.“

Für den 17. Dezember hat die IGS einen Impftermin mit Anmeldung für Schüler, Eltern und Mitarbeiter in Springe organisiert. Auch das OHG und die Grundschulen sind auf den Zug mit aufgesprungen. „So soll das hier auch sein.“ Knapp 215 Personen hätten sich für den Termin angemeldet; teilweise käme es noch zu Schwankungen, etwa wenn jemand schon einen früheren Termin bekommen hat. Unter den Angemeldeten seien viele, die sich „boostern“ lassen möchten, aber auch Erstimpfungen seien dabei.

Laut Regionssprecher Christoph Borschel sei die Corona-Situation an den Springer Schulen nach wie vor unauffällig, die Schulen seien kein Pandemietreiber.

Von Saskia Helmbrecht