Offenbar gibt es sie doch, die Alternativen zu einem neuen Supermarkt am Hang „Im Stiege“ in Völksen. Davon ist die Interessengemeinschaft „Dorfentwicklung“ mittlerweile überzeugt. Laut Sprecher Joachim Eilert gebe es ein mögliches Grundstück in der Ortsmitte und vielleicht sogar schon einen Betreiber.