Susanne Rokahr vom Hospizverein Springe berichtet über ihre Trauerarbeit

Susanne Rokahr vom Verein Hospizarbeit Springe begleitet Menschen auf ihrem letzten Weg. Dabei macht sie unterschiedliche Erfahrungen, wie Sterbende und ihre Angehörigen mit dem nahenden Ableben umgehen. „Am Ende des Lebens ziehen viele Menschen Bilanz. Sie reflektieren, was gut oder schlecht gelaufen ist. Es gibt viele Möglichkeiten, sich auszusprechen und offene Dinge zu klären. Aber wir zwingen nichts auf, der Sterbende bestimmt den Ablauf“, sagt Rokahr

43 Mitarbeiter bieten Hilfe an

Die 43 Mitarbeiter des Hospizvereins Springe bieten in der für Angehörige und Freunde schwierigen Zeit bei Hausbesuchen oder in Krankenhäusern und Pflegeheimen ihre Unterstützung an. „Wir kommen ohne konkreten Auftrag. Manchmal sind wir nur da, um zu reden, zuzuhören und die Angehörigen zu entlasten.“ Denn die leiden unter der Situation häufig mehr als die Sterbenden. Verwandte wollen geliebte Menschen in der letzten Phase schonen, während sich die Sterbenden um ihre Angehörigen sorgen. „Sie sind meist weiter in diesem Prozess als ihr Umfeld. Wenn die Menschen angenommen haben, dass ihr Leben zu Ende geht, kann man in der verbleibenden Zeit auch fröhliche Momente erleben“, sagt Rokahr.

Doch so unterschiedlich die Menschen auf ihrem Lebensweg sind, so sind sie es auch beim Sterbeprozess. Manche sind traurig und wollen deshalb lieber allein sein, andere erfüllen sich einen letzten Wunsch oder freuen sich auf ein nettes Beisammensein im Kreis ihrer Familie. „Das ist je nach Charakter individuell. Wenn Angehörige die Situation nicht annehmen, weil sie noch Hoffnung haben, birgt das Gefahren für Konflikte“, erklärt Rokahr.

Begleiter brauchen feines Gespür

Daher brauchen die Begleiter ein feines Gespür für die Atmosphäre, um vor allem den Angehörigen seelischen Beistand leisten zu können. „Wir bauen Vertrauen zu ihnen auf. Dafür sind sie sehr dankbar. Denn meist fragt keiner, wie es der Frau oder dem Mann einer sterbenden Person geht“, erklärt Rokahr.

Die Stimmung sei dabei nicht unbedingt vom Alter eines Sterbenden abhängig. „Das hängt auch von den Umständen ab. Natürlich fällt es Menschen am Ende eines erfüllten Lebens leichter, Abschied zu nehmen, als einem jungen Familienvater mit Kindern. Aber es gibt auch über 90-jährige Frauen, die sich vom Sohn oder der Tochter verabschieden müssen“, sagt Rokahr.

Daher müsse man allen am Leidensweg Beteiligten stets ins Bewusstsein rufen, dass „Leben auch in der Zeit des Sterbens passiert. In unserer Kultur ist dieser Prozess schwieriger geworden, weil es nicht mehr normal ist, dass mehrere Generationen unter einem Dach leben. Heutzutage wird das Sterben outgesourct“, hat Rokahr festgestellt.

Von Dennis Scharf