THW Springe baut Notaufnahme

Springe/Laatzen

Nicht nur Ärzte, Feuerwehrleute und Supermarktmitarbeiter sind derzeit im Dauereinsatz. Auch das Technische Hilfswerk aus Springe ist aktuell wegen der Corona-Krise in der gesamten Region Hannover unterwegs, sagt der Ortsbeauftragte Dirk Werz. Unter anderem haben die Springer auf dem Gelände des Laatzener Klinikums Agnes Karll eine zweite, provisorische Notaufnahme aufgebaut.

Seit Sonnabend waren die Mitglieder des Springer Ortsverbands in Laatzen, um die beheizbaren Zelte in der Nähe der regulären Notaufnahmen zu errichten. Am Mittwoch sollten die Arbeiten abgeschlossen sein. 20 Ehrenamtliche aus Springe waren vor Ort. „Da steckt schon viel Aufwand dahinter, und es ist recht umfangreich, aber auch eine spannende Herausforderung für die Kameraden, das Gelernte anwenden zu können“, so Werz. Denn feste Zelte mit der gesamten Elektrotechnik hätte das THW in dieser Form so noch nicht errichtet. Gerade der Aufbau des überdachten Zugangs ins Gebäude sei anspruchsvoll gewesen. Die Zelte selbst haben neben einem Boden und Liegen auch Strom, Beleuchtung und eine Zentralheizung. Der Boden wurde vom THW selbst angefertigt.

„Es ist ja unklar, wie lange die Zelte stehen werden. Natürlich hofft man immer, dass sie nicht gebraucht werden.“ Denn die Zelte würden dann genutzt, wenn die normale Notaufnahme mit Corona-Patienten ausgelastet sei.

Um die Region weiterhin zu unterstützen, hat die Ortsgruppe ihre Helfer in zwei Hälften aufgeteilt – um im Notfall, wenn ein Mitarbeiter erkrankt, weiter einsatzbereit zu sein und die andere Hälfte des Teams rausschicken zu können, erklärt Werz. Jetzt hätte das THW aber darauf geachtet, die Helfer anzufordern, die derzeit im Homeoffice seien oder ohnehin nur Kurzarbeit machen könnten, damit die anderen Kameraden in ihren jeweiligen Unternehmen bleiben könnten. „Wenn es mehr wird, müssen wir weitersehen. Wir haben im Moment schon recht gut zu tun“, so Werz. Denn bei dem Aufbau der Station in Laatzen allein ist es in den vergangenen Tagen nicht geblieben.

Unter anderem haben die Springer für die Region Hannover von den Herstellern Desinfektionsmittel transportiert, das dann später weiterverteilt wurde. Wegen der großen Menge galt das als Gefahrguttransport – beim THW Springe gebe es dafür speziell ausgebildete Fahrer, erklärt Werz. Bei den Transporteinsätzen sei vor allem die Fachgruppe Logistik des Ortsverbands gefordert gewesen. Bislang wurde das THW fünfmal angefordert, so Werz.

Von Saskia Helmbrecht