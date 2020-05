THW Springe transportiert 180 000 Liter Desinfektionsmittel

Springe/Region

Das THW Springe hat das Land Niedersachsen beim Verteilen von Desinfektionsmitteln unterstützt. Die Fachgruppe Logistik Materialerhaltung hat dafür speziell geschultes Fahrpersonal zur Verfügung gestellt, berichtet Zugtruppführer Nils Burgsmüller.

Zehn Touren an acht Tagen

An acht Tagen wurden auf zehn Fahrtouren mehr als 180 000 Liter von Hannover in die benachbarten Landkreise transportiert, von wo sie nun in Kleinmengen weiterverteilt werden. Wegen der großen Mengen benötigen die Fahrer neben der sogenannten ADR- (Gefahrgut)-Qualifikation eine Berechtigung zum Führen von Flurförderfahrzeugen (einen Staplerschein) und Erfahrung auf Sattelzügen. Die Fahrzeuge und Stapler stellte das Land Niedersachsen zur Verfügung, die Helfer waren dem Kompetenzzentrum Großschadenslagen in Celle unterstellt, sagt Burgsmüller. Sie waren zwischen dem 30. April bis gestern im Einsatz.

THW vergößert Logistikgruppe

Die Fachgruppe Logistik Materialerhaltung des THW ist 66-mal in Deutschland vertreten und hat neben dem Organisations- und Instandsetzungsauftrag auch die Aufgabe, Transporte unterschiedlichster Materialien im Einsatzfall sicherzustellen. Dafür werden Helfer gezielt ausgewählt und unter anderem in Kraftfahrtwesen, Ladungssicherung, Gefahrguttransport und Bedienung von Flurförderfahrzeugen ausgebildet. In Springe gibt es drei Fahrzeuge mit entsprechenden Kennzeichnungen, persönlicher Schutzausstattung und weiterem Material, um Gefahrguttransporte durchführen zu können. Sieben Helfer aus Springe haben die geforderte ADR–Qualifikation. „Im Rahmen der Neustrukturierung des Technischen Hilfswerks wird auch die Fachgruppe Logistik vergrößert und aufgewertet. Ab dem 1. Juli wird die Fachgruppe zu einem Fachzug mit neuen, zusätzlichen Aufgaben und mehr Personal“, kündigt Burgsmüller an.

