TTC Holtensen zahlt Hallenmiete zähneknirschend

Holtensen

Als letzter säumiger Zahler hat nun auch der TTC Holtensen die Miet- und Nutzungsordnung der Stadt für die Sporthallen anerkannt. Damit darf nun auch der kleine Tischtennisclub wieder die Halle am Wischkamp uneingeschränkt nutzen. Zufrieden sind die Holtenser aber nicht. Sie sehen sich sogar in ihrem Fortbestand gefährdet, sollte die Nutzungsordnung nicht geändert werden.

Hallenmiete ist größte Ausgabe

TTC-Kassenwart Dietmar Blödorn erklärte jetzt bei der Mitgliederversammlung des Vereins, dass im Laufe der letzten Jahre die Ausgaben immer höher waren als die Einnahmen. Die bei weitem größte Position bei den Ausgaben sei die Hallenmiete. Nur aufgrund von Rücklagen aus vergangenen Jahren konnten diese Minusbeträge aber bislang noch ausgeglichen werden.

Das Thema Hallenmiete wurde bei der Versammlung in einem eigenen Tagesordnungspunkt besprochen. Der Vorstand äußerte dabei Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Miet- und Nutzungsordnung der Stadt. Vor allem missbillige der Verein aber die Höhe der Mietzahlungen für die kleine Halle in Holtensen. Auf die Größe der Hallen bezogen zahle der TTC fünf- bis sechsmal mehr als andere Vereine. Selbst die Hallendrittel in Mehrfeldhallen seien vier- bis fünfmal größer als die Sportstätte in Holtensen. „Das kann nicht richtig sein, und gerecht ist es schon gar nicht“, sagt Blödorn. Dennoch beschloss die Versammlung nach einer einstündigen Diskussion, die Nutzungsordnung nun doch anzuerkennen, um wieder Sport treiben zu können. „Wir waren einen ganzen Monat nicht in der Halle“, so Blödorn.

Hoffnung auf neu gewählten Rat

Die Hoffnung der Sportvereine, die mit der aktuellen Nutzungsordnung unzufrieden sind, liegt nun darauf, dass der neu gewählte Rat, der am Donnerstag erstmals zusammenkommt, das Thema neu aufrollt. Auch die Stadt habe „den Vereinen gegenüber Gesprächsbereitschaft signalisiert“, sagt die zuständige Fachbereichsleiterin Hanna Sander. Das freut auch Blödorn, der kürzlich bei Sander vorgesprochen hatte – nachdem „fünf, sechs Jahre lang“ alle Bitten um ein Gespräch abgeblockt worden seien: „Endlich spricht mal einer mit uns.“

Die Klubs, sagt Sander, sollen ihre Bedarfe äußern können. So solle – sollte die Miete nicht ganz abgeschafft werden – gemeinsam ein System gefunden werden, „das alle Vereine mittragen können“.

Neben den Holtensern hatten auch der FC Bennigsen, der TTC Springe und HSG Deister-Süntel lange die Nutzungsordnung nicht anerkannt und die Mietzahlungen verweigert. Nach den Sommerferien hatte die Stadt die vier Vereine zwischenzeitlich aus den Hallen ausgesperrt. Die drei anderen Vereine hatten schon vor den Herbstferien zähneknirschend die Nutzungsordnung anerkannt, um ihren Spiel- und Trainingsbetrieb nicht zu gefährden.

Von Jan-Erik Bertram