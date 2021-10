TTC Völksen hofft auf Nachwuchs

Völksen

Kaum Mitgliederverlust während des Lockdowns: Das ist die gute Nachricht beim TTC Völksen, der in zwei Jahren sein 75-jähriges Bestehen feiert. Allerdings fehlt es an Nachwuchs. Das Thema Jugendarbeit werde den Verein beschäftigen, so der Vorsitzende Michael Kratzin. Zugleich wünscht er sich Ideen aus den Reihen der Mitglieder.

93 Mitglieder im TTC

Unterm Strich zählte der TTC mit 93 Mitgliedern Ende vergangenen Jahres nur zwei Sportler weniger als im Vorjahr, berichtete Kassenwartin Martina Fieber. Betrachte man aber die Zahlen etwa aus dem Jahr 2008, so lag damals die Mitgliederstärke immerhin noch bei 115 TTClern. Im Jugendbereich konnten zwar im Jahr 2019 noch einige Eintritte vermeldet werden, allerdings traten die Jugendlichen auch schnell wieder aus.

Das Problem hier war auch: Aus organisatorischen Gründen mussten sie in der nächst höheren Altersklasse spielen. Und das sei im Ergebnis für sie frustrierend gewesen, sagte Jugendwart Karsten Fieber. So kann auch für die Vereinsmeisterschaften am 27. November sowie Stadtmeisterschaften, die nach einem Jahr pandemiebedingter Pause wieder am 8. und 9. Januar 2022 stattfinden sollen, keine Jugendmannschaft gemeldet werden. „Wir brauchen dringend Nachwuchs“, betonte Fieber. An den Start geht der TTC Völksen bei den Stadtmeisterschaften sowie auch bei den Punktspielen mit vier Herrenmannschaften – in denen aber auch drei Damen mitspielen.

Vorstand im Amt bestätigt

Trainiert wird beim TTC Völksen donnerstags von 18 bis 19.30 Uhr für die Kinder und Jugendlichen und von 20 bis 22 Uhr für die Erwachsenen in der Sporthalle Völksen. Zusätzlich kann dort jeden Sonnabend von 15.30 bis 18.30 Uhr gespielt werden. Diese Belegung sei beim stadteigenen Buchungsportal auch geblockt, so Kratzin. Sehr schwierig aber sei es, über dieses Portal andere Zeiten, etwa für Turniere einzutragen. Ohne die technische Hilfe vom IT-Manager und Pressewart Felix Schmidt sei das fast unmöglich. Schmidt war der Jahresversammlung digital zugeschaltet. Er lebt nicht mehr in Völksen, betreut den TTC aber weiterhin. Denn der gesamte Vorstand mit Kratzin an der Spitze, seinem Stellvertreter Bastian Haake, Kassenwartin Martina Fieber, Schriftführer Alexander Wendt, Sportwart Jens Urban, Jugendwart Karsten Fieber und eben IT-Mannager Schmidt wurden einstimmig im Amt bestätigt.

Auch einen Festausschuss um Carsten Riegler wurde gewählt. Die Mitglieder wollen in Abstimmung mit dem Vorstand das Vereinsjubiläum im Jahr 2023 organisieren.

Verein mit langer Geschichte

Am 21. Juli 1948 wurde der TTC von 32 jungen Tischtennisspielern, die sich in der Gastwirtschaft Severin trafen, gegründet. Bald schon wurde der Spielbetrieb von dem zu klein gewordenen Saal der Gastwirtschaft Katz zum größeren Saal der Gastwirtschaft Severin verlegt. Bereits 1950 fand der Spielbetrieb im Saal der Gastwirtschaft Jacob und ab 1975 in der Turnhalle am Konsumplatz statt. Seit 1983 hat der Verein seinen Spielbetrieb in die Sporthalle am Sportplatz verlegt.

Von Anne Brinkmann-Thies