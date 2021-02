Springe

Die Zahl der Arbeitslosen und der Menschen in Kurzarbeit steigt – die Not nehme zu, glaubt der Chef der Springer Tafel, Uwe Lampe. „Wir leisten in solchen Fällen schnell und unbürokratisch Hilfe“, sagt er. Dabei gehe es ihm auch darum, die Hemmschwelle für den Besuch der Lebensmittelausgabe bei den Menschen zu senken. Denn genau das sei vielfach ein Problem: Dass die Springer sich erst dann bei der Tafel meldeten, wenn sie sprichwörtlich schon vor dem leeren Kühlschrank stehen.

„Erst gestern hatten wir so einen Fall. Da stand bei uns ein junger Mann, der arbeitslos geworden ist, eine hochschwangere Frau hat – aber noch keinen amtlichen Nachweis seiner Bedürftigkeit vorzeigen kann“, sagt Lampe. Normalerweise sehen die Statuten der Tafel vor, dass ein solcher Nachweis vorgezeigt werden muss, wenn Tafelkunden neu dazukommen. In solch einem Fall helfe die Tafel unbürokratisch und sorge für Lebensmittelnachschub, versichert Lampe. Er glaubt: „Diese Fälle werden zunehmen.“

Deshalb möchte er weiter für das Thema sensibilisieren. „Mein Ziel ist, dass die Hemmschwelle in Springe sinkt – die ist nämlich nur im Kopf.“ Er wünscht sich, dass die Menschen nicht erst kommen, wenn die Not am größten ist, „sondern bereits, wenn der Kühlschrank halb leer ist.“ Die Tafel nehme alle Bedürftigen „mit offenen Händen auf“. Das ist sinnbildlich gesprochen, auch bei der Ausgabe der Lebensmittel herrschen derzeit strenge Abstands- und Hygienevorschriften, betont Lampe. Und das funktioniere auch gut, so die Einschätzung des Vorsitzenden der Springer Tafel. Unter anderem erfolge die Ausgabe der Lebensmittel nicht mehr in den Räumen, sondern an der frischen Luft. Die Helfer packten vorher entsprechende Pakete, die an einem langen Tisch draußen kontaktlos an die Kunden übergeben werden. „Die Kunden kommen schon rund eine halbe Stunde vorher. Sie stellen sich dann draußen zum Warten auf. Alle halten die Abstände ein“, sagt Lampe. Um die Warenausgabe zusätzlich zu entzerren, habe die Tafel überdies abends länger offen.

Derzeit verfüge die Einrichtung, die ehrenamtlich geführt wird, über genug Lebensmittelspenden. Auch die Zahl der Helfer sei ausreichend – „wenngleich wir uns immer über Unterstützung freuen“.

Von Ralf T. Mischer