Tarifabschluss bei Octapharma in Springe

Nach drei Tagen und knapp 20 Stunden Verhandlungen konnte für die Mitarbeiter von Octapharma ein neuer Tarifvertrag abgeschlossen werden, berichtet Lina Ohltmann, Fachsekretärin bei der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie und Energie (IG BCE). Die Forderungen des Arbeitgebers, die die Arbeitsbedingungen verschlechtert hätten, konnten laut Ohltmann abgewehrt werden.

Die Tarifkommission unter der Leitung von Ohltmann konnte einen Tarifabschluss mit dem Unternehmen vereinbaren, der unter anderem vorsieht, die Tarifentgelte um 2,75 Prozent, mindestens jedoch um 85 Euro, zu erhöhen.

„Das bedeutet für die unteren Entgeltgruppen bis zu 3,5 Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von zwölf Monaten“, rechnet Ohltmann vor. Hinzu kommt eine deutliche Erhöhung des Urlaubsgeldes, zunächst eine Verdopplung von 255 Euro bislang auf 510 Euro in 2022. In drei Stufen soll das Urlaubsgeld für die Beschäftigten dann auf 900 Euro in 2025 steigen. „900 Euro Urlaubsgeld entspricht der Forderung der IG-BCE-Tarifkommission.“

Gute Nachrichten gibt es auch für die jüngeren Beschäftigten bei Octapharma: Die Vergütung der Auszubildenden wird sehr deutlich um bis zu 12,8 Prozent erhöht, das Urlaubsgeld knapp verdoppelt auf 500 Euro. Die Laufzeit dieser Vereinbarung beträgt zwölf Monate bis zum 30. Juni 2022 – danach will die IG BCE erneut über die Höhe des Ausbildungslohns verhandeln.

„Außerdem erhalten alle Beschäftigten, auch die Auszubildenden, eine Corona-Prämie in Höhe von 180 Euro“, so Ohltmann. Das Geld wird mit der Abrechnung im Oktober ausgezahlt.

Wie berichtet, hatten Mitglieder der IG BCE an einem Stand vor dem Unternehmen über die aktuellen Verhandlungen informiert.

„Dieser Abschluss bedeutet für die Mitglieder der IG BCE eine deutliche Steigerung der Entgelte, in den unteren Entgeltgruppen sogar überproportional. Die Erhöhung des Urlaubsgeldes von aktuell 255 Euro auf 900 Euro in 2025 ist ein großer Erfolg. Das Ergebnis insgesamt ist der Situation angemessen und fair“, zieht Verhandlungsführerin Ohltmann eine positive Bilanz nach den Tarifgesprächen.

Von Saskia Helmbrecht