Telekom will Gigabitnetz für Gewerbegebiet in Springe

Die Deutsche Telekom plant entlang der Industriestraße den Ausbau der Internetinfrastruktur. Im Bereich um die Industriestraße bietet das Unternehmen Anschlüsse an das Hochgeschwindigkeitsnetz an mit bis zu einem Gigabit pro Sekunde (GBit/s), für Unternehmen kostenlos – wenn sich 30 Prozent der ansässigen Betriebe für Glasfaseranschlüsse der Telekom entscheiden. Die Anmeldefrist gilt laut Angaben des Kommunikationsunternehmens bis zum 30. November. Ist das Quorum bis dahin nicht erreicht, wird der Ausbau mit dem schnellen Netz nicht erfolgen. Werden die 30 Prozent aber erreicht, erhalten die Firmen den Einbau des Gigabitanschlusses ohne zusätzliche Kosten, so die Telekom.

Das Telekommunikationsunternehmen plant nach eigenen Angaben in der Region Hannover neben dem Projekt in Springe auch den Ausbau des Gewerbegebiets Großhort in Isernhagen. Insgesamt würden für beide Bauvorhaben 22 Kilometer Glasfaserkabel verlegt. Zur Anwendung beim Ausbau soll unter anderem das Trenching-Verfahren eingesetzt werden. Es sei zeitsparend, nachhaltig und kosteneffizient im Ausbau, führe zu kürzeren Bauzeiten und somit zu weniger Belastungen für die Anwohner, heißt es seitens des Unternehmens.

Zuletzt hatte die Telekom eine Breitbandversorgungslücke in Eldagsen, Boitzum und Wülfinghausen geschlossen. In diesen Ortsteilen sind mittlerweile Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 100 Megabit pro Sekunde zu haben.

Derart schnelle Geschäftsanschlüsse wie in der Industriestraße sind weder in den übrigen Ortsteilen noch in der Kernstadt für Privatleute zu haben. Region und Stadt haben zuletzt bekannt gegeben, Geld für den Internetausbau in den Ortsteilen mit den letzten weißen Flecken in Sachen Breitband in die Hand nehmen zu wollen. Die Region steuert dabei 30 000 Euro zu den von Bund und Land Niedersachsen bereitgestellten Fördermitteln bei.

Von Ralf T. Mischer