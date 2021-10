Tierische Begegnungen helfen bei der Springer Lebenshilfe Menschen mit Behinderung

Springe

Wenn Tierärztin und Bauernhofpädagogin Jessica Fischer vorsichtig ihre Hühner und Meerschweinchen aus den Tierboxen hievt, kehrt Ruhe in der Lebenshilfe-Gruppe ein. Um den ersten Kontakt zu erleichtern, werden die Tiere zunächst mit Körnern und ihrem Leibfutter – einer ordentlichen Portion Reis – verköstigt. Denn: Auch beim Federvieh geht die Liebe oftmals nur durch den Magen.

Fischer ist überzeugt: „Es ist eine wunderbare Sache. Die Tiere beurteilen uns nicht und fragen nicht nach gesellschaftlichen Kompetenzen.“

Tiergestützte Intervention

Mit der so genannten tiergestützten Intervention bietet Fischer eine besondere Form der Pädagogik für Menschen mit Behinderung an, die bei der Lebenshilfe in Springe betreut werden.

Schnell wird deutlich, welche erstaunliche Wirkung die zahmen Tiere bei den Menschen auslösen können: Das Fühlen, Streicheln und Füttern wirkt sich positiv auf die Psyche und die Stimmung aus.

Der Umgang mit Kleintieren hilft ihnen, mit ihren Emotionen besser zurecht zu kommen und sorgt auch im Nachgang stets für Gesprächsstoff.

Für Menschen mit Behinderung sei die tiergestützte Pädagogik eine Chance, weil sie vorurteilsfrei wertgeschätzt und angenommen werden, erklärt Fischer. „Menschen, die sonst versorgt werden, werden selbst zum Versorger.“ Das wiederum beeinflusse das Verhalten positiv und stärke das Selbstbewusstsein.

Um die Teilnehmer nicht zu überfordern, ist für Fischer der Austausch mit den Mitarbeitern der Lebenshilfe essenziell.

„Heute ist der dritte Termin“, berichten indes Regine Melzer-Krieger und Wiebke Banse, Vorsitzende und Stellvertreterin bei der Springer Lebenshilfe. Und: Corona habe solche Angebote lange Zeit unmöglich gemacht. Auch sie sehen einen großen Nutzen beim Umgang mit Tieren: „Es beruhigt und entspannt. Bei einigen Teilnehmern gehen ihre Ticks zurück“, erklärt Bense.

Auch lernten die Menschen schneller eigene Entscheidungen zu treffen, für die sie im Normalfall viel länger benötigten. „In ihren Gesichtern sieht man Entspannung und Freude. Und auch später in Gesprächen wird die Begegnung mit den Tieren noch lange nachbearbeitet.“

Lions Club hat Projekt ermöglicht

Das Projekt möglich gemacht hat der Lions Club Springe. „Wir unterstützen das Projekt im Rahmen des alljährlichen Adventskalenders“, sagt Harald Klotz von den Lions. Um nachzuvollziehen, wie das Geld vor Ort genutzt wird, schauen die Mitglieder der Lions persönlich bei den Projekten vorbei.

Nicht zuletzt wünscht sich auch die Lebenshilfe eine Regelmäßigkeit solcher Angebote. „Jetzt aber wollen wir gucken, ob es angenommen wird“, sagt Banse zum Abschluss.

Von Patricia Szabo