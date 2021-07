Alvesrode

Traurige Nachricht aus dem Wisentgehege: Elchkuh Silvia ist im Alter von elf Jahren gestorben. Das gesamte Team sei „tieftraurig“. Vor allem Leiter Thomas Hennig geht der Tod sehr nahe: Sie hatten eine ganz besonders innige Beziehung zueinander, weil Hennig sie von Hand aufgezogen hat.

Als Kalb ihre Mutter verloren

Hennig rettete ihr und ihrem Zwillingsbruder Carl Gustaf im Sommer 2010 das Leben – die Mutter verstarb, und die Kinder waren in keinem guten Zustand. Hennig baute den Zwillingen im ehemaligen Pferdestall an seinem Wohnhaus ein Nest aus Stroh und stand alle drei Stunden mit der Milchflasche vor ihnen. Dass Silvia damals überlebt hat, war ein kleines Wunder, denn die Überlebenschancen von Kälbern sind nicht gut, wenn sie ihre Mütter verlieren.

Seitdem hatten Hennig und sie eine besondere Verbindung – trotz des Vorfalls vor einem Jahr, als Silvia ihn angriff. Hennig musste ihr das frisch geborene Kalb wegnehmen, woraufhin Silvia zutrat. Sofort nahm Hennig die Schuld auf sich, „es war ganz klar mein Fehler“, nahm er sie in Schutz. Sie behandelte ihn nach dem Angriff wieder so liebevoll wie zuvor.

Doch Silvias Gesundheitszustand habe sich in den vergangenen zwölf Monaten immer weiter verschlechtert, berichtet Hennig. „Es war ein ständiges Auf und Ab, ein Wechselbad aus Hoffnung und Sorge. Nun bleiben Traurigkeit und Dankbarkeit.“

Silvia hat 17 Kälber geboren

Die Elchkuh hat sage und schreibe 17 Kälber zur Welt gebracht. Das habe natürlich körperlich an ihr gezehrt. Vor einem Jahr, als Tochter Susi geboren wurde, kam es bereits zu Problemen: Silvia war in einer so schlechten Verfassung, dass sie Susi keine Milch mehr geben konnte. Im Winter kämpfte das Wisentgehege-Team erneut um Silvias Leben, als sie eine Lungenentzündung bekam und mit Antibiotika behandelt werden musste. Wahrscheinlich, glaubt Hennig, ist sie nun an einer erneuten Lungenentzündung gestorben. Es sei ihr nach und nach schlechter gegangen, sodass der Tierarzt bereits plante, sie einschläfern zu müssen. Doch Silvia nahm ihnen die Entscheidung ab. Elf Jahre seien für eine Elchkuh ein eher stattliches Alter. Um die genaue Ursache festzustellen, wurde sie in eine Pathologie gebracht. „Weil wir herausfinden müssen, ob es etwas Ansteckendes war.“

Blick auf Silvias Töchter richten

Nur so könne ausgeschlossen werden, dass auch andere Tiere erkranken und sie möglicherweise frühzeitig behandeln. Das Problem: Tochter Susi hat angefangen, zu husten und bekommt nun ebenfalls bereits Medikamente. Die Bluttests seien aber bislang negativ ausgefallen. Für Susi hat Hennig übrigens in Windeseile den alten Pferdestall am „Eispfad“ hergerichtet, wo er schon Mutter Silvia von Hand aufzog. Nun möchte Hennig den Blick nach vorne – und auf ihre Töchter – richten.

Von Saskia Helmbrecht