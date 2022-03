Springe

Auch an den Springer Schulen sind die ersten Kinder, die vor dem Krieg in der Ukraine geflohen sind, angekommen. Viele werden wohl noch folgen. Wie gehen die Lehrerinnen und Lehrer mit der Situation um? Und wie die Schülerinnen und Schüler?

Die Grundschule Gestorf gehörte zu den ersten, die ein Kind aus der Ukraine begrüßten. Es sei von den anderen Schülerinnen und Schülern „ganz, ganz herzlich aufgenommen worden“, sagt Schulleiterin Sonja Ocheduska-Aden, „ich bin ganz stolz auf die Kinder“. Aber auch das Kollegium zeige viel Engagement: „Alle haben signalisiert, dass die das Beste aus der Situation machen wollen.“

Die Kommunikation mit dem neuen Mitschüler laufe zum Teil über Symbolkärtchen, was sprachlich wichtig und leicht zu lernen ist – etwa die Zahlen – würde bereits eingeübt, so Ocheduska-Aden.

An der Hallermund-Grundschule Eldagsen sind bislang vier Kinder aus der Ukraine angekommen. Zwei von ihnen gehen in die erste Klasse und wurden anfangs noch von ihren Müttern begleitet, „aber am zweiten Tag kamen sie schon alleine“, sagt Schulleiterin Martina Rücker. Sie würden nicht gesondert unterrichtet, sondern bleiben mit den anderen Kindern im Klassenraum, „wir wollen nicht noch mal Trennungen für sie hervorrufen“, sagt Rücker, „wir müssen gucken: Was haben sie erlebt?“

Kinder machen voll mit

Die vier Kinder würden den Unterricht schon „voll mitmachen“. Sprachbarrieren würden mit einer Übersetzer-App überwunden. Vor allem sollen sie aber erst mal ankommen, sagt Rücker: „Wir wissen ja nicht, wie lange sie bleiben.“ 2016 etwa seien viele Flüchtlinge etwa aus Syrien oder Afghanistan gekommen, aber auch schnell weitergereist.

Es gehe vorrangig zunächst nicht um die Wissensvermittlung, sagt auch Kerstin Prietzel, die Schulleiterin des Otto-Hahn-Gymnasiums: Bei den Schülerinnen und Schülern, die am OHG bislang angekommen seien, sei zwar „der deutliche Wunsch spürbar, dass sie sich verständlich machen wollen“. Der Integrations-Gedanke sei aber nicht sehr ausgeprägt: „Sie hoffen, dass sie schnell in ihre Heimat zurückkehren können.“

Hilfsbereitschaft ist groß

Auf Strukturen von der letzten großen Zuwanderungswelle 2015/2016 könne man nicht mehr zurückgreifen, sagt Prietzel: „Es hilft aber zu wissen, dass wir so eine Situation schon mal gewuppt haben.“ Was noch fehle seien klare Vorgaben von der Landesschulbehörde, so Prietzel. Sie hoffe etwa auf Unterstützung von Lehrkräften, die ebenfalls aus der Ukraine geflüchtet seien. Aber auch im eigenen Kollegium sei die Bereitschaft zu helfen groß.

Anders als am OHG gibt es an der Integrierten Gesamtschule (IGS) noch Sprachlernklassen. Die neuen Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine würden sie jedoch nicht besuchen: „Wir kriegen immer nur eine oder zwei Sprachlernklassen bewilligt“, sagt Annika Othmer, die didaktische Leiterin der IGS. Für die zu erwartende Zahl an Flüchtlingen würden die Plätze wohl nicht reichen.

Alle neuen Schülerinnen und Schüler sprechen Ukrainisch und Russisch, hatten aber auch schon Englisch- und teilweise auch Deutschunterricht: „Aufgrund der Vielzahl der Sprachen werden sie auch Deutsch gut lernen“, ist Othmer überzeugt. Die bisherigen Schülerinnen und Schüler würden die neuen gut aufnehmen: „Aus einer achten Klasse weiß ich, dass sie sich ganz viel Mühe geben, sich auf Englisch zu verständigen“, sagt Othmer. Eine für beide Seiten wichtige Erfahrung: „So können sie ihr Schulenglisch auch mal anwenden.“

Von Jan-Erik Bertram