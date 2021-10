Umbau der „Alten Schule“ in Lüdersen könnte teurer werden

Lüdersen

Die Architektenausschreibung für das Umbauprojekt „Alte Schule“ liegt fix und fertig auf dem Tisch der Stadtverwaltung. Ob sie in dieser Form auch abgeschickt wird? Die Kosten für den Umbau der Alten Schule in ein Dorfgemeinschaftshaus könnten höher werden als bislang kalkuliert: Das hat Ute Austermann-Haun (CDU), zugleich Vorsitzende des Fördervereins Bergdorf Lüdersen, auf der letzten Sitzung des jetzigen Ortsrats in dieser Legislaturperiode erklärt.

3000 Euro mehr als in den bisherigen Berechnungen für technische Gebäudeausrüstung habe eine Nachkalkulation aus dem städtischen Hochbauamt ergeben, berichtete sie. Doch das ist wohl nur die Spitze des Eisbergs. Leider seien zudem gewaltige Frostschäden an der Außenmauer des Gebäudes nun sichtbar geworden – vermutlich, weil coronabedingt im letzten Winter Räume nicht genutzt und nicht geheizt worden seien. Und: Die allgemeinen Preissteigerungen im Bausektor machen Austermann-Haun mächtig Bauchschmerzen.

Verein übernimmt 200 000 Euro

Zwar hatte der Förderverein zugesagt, für eine fehlende Förderzusage von knapp 126 000 Euro in die Bresche zu springen und den Betrag vorzufinanzieren. Wenn aber weitere Kosten entstünden, könne der Verein diese nicht auch noch wuppen. Neben der Vorfinanzierung übernimmt der Verein, der seit Jahren Gelder für dieses Projekt sammelt, auch schon einen Anteil von 75 000 Euro. Dann sei man bereits bei einer Summe von rund 200 000 Euro. Mehr gehe auf keinen Fall, so Austermann-Haun.

Im Rathaus soll, so Austermann-Haun, am Montag in einer Runde von Beteiligten darüber entschieden werden, ob die Architektenausschreibung so auf den Weg gehen könne. Und ob es möglicherweise Einsparpotenzial gebe. Vorstellbar sei etwa, dass beispielsweise Malerarbeiten in Eigenregie übernommen werden könnten. Vielleicht könnte notfalls auch eine Spendenaktion von Lüdersern angeschoben werden, so die Vereinschefin, die seit Jahren über Verkäufe von gespendeten Artikeln auf einem Online-Versteigerungsportal Geld für das Projekt sammelt.

„Die Zeit drängt“

Eins ist aber auch sicher: Die Zeit dränge, so Ortsbürgermeisterin Ursel Postrach (SPD). Denn wie berichtet wird der Großteil des Umbaus des ehemaligen Schulgebäudes zu einem Dorfgemeinschaftshaus durch eine 500 000-Euro-Förderung des Amtes für regionale Landesentwicklung finanziert. Damit die Mittel auch fließen, muss das Projekt aber bis Anfang 2023 abgeschlossen sein. Angesichts der Personalknappheit in der Verwaltung ein ambitionierter Zeitplan. Eine Verlängerung von einem halben Jahr sei aber wohl kein Problem, so Austermann-Haun. Aber: „Es muss jetzt in Angriff genommen werden.“ Ein Lob hatten sie und Postrach für die Stadtverwaltung: „Die Verwaltung steht hinter uns, wir werden dort bevorzugt behandelt“, machte die Christdemokratin deutlich. Im Hochbauamt sei eine Stelle geschaffen worden, die sich zehn Stunden pro Woche ausschließlich mit der Alten Schule befasst.

Von Anne Brinkmann-Thies