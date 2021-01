Springe

Nach dem Rundgang mit Bauamtsleiter Jörg Klostermann hofft Lampe auf baldige Erleichterung: „Das lässt sich kurzfristig lösen und ist vermutlich auch gar nicht so teuer.“ Lampe hatte Klostermann zu der Begehung aufgefordert, Anfang dieser Woche machten sie sich auf den Weg. Nach der Besichtigung seien sich beide einig gewesen, „dass es Springe gut stände, wenn dem Bereich ,öffentliche Toiletten‘ mehr Beachtung geschenkt würde", fasst Lampe zusammen.

Es gibt mehrere öffentliche WCs im Zentrum. Ideal sei aber keine davon, sagt der Ratsherr. Das „Stille Örtchen“ im Alten Rathaus (Tourist-Info) ist derzeit wegen des Lockdowns ebenso gesperrt wie das in der Stadtbibliothek, im Hallenbad und in anderen städtischen Einrichtungen. Diese Anlaufstellen sind generell an die Öffnungszeiten der Häuser gekoppelt – demjenigen, der einen Wochenendausflug macht oder am Abend durch die Stadt schlendert, nutzen sie nichts.

Nachbarpächter sollen reinigen

Anders ist das bei den beiden öffentlichen WC-Anlagen in der Fünfhausenstraße (Bushaltestelle/Parkpalette) und auf dem Bahnhofsvorplatz (Rondell zwischen der Busschleife). Lampe hat gelernt: In beiden Fällen grenzt ein Kiosk beziehungsweise ein kleines Restaurant an die Toiletten an. Dessen Betreiber ist laut Pachtvertrag verpflichtet, die Anlage auf eigene Kosten sauber zu halten. Und auch die Öffnungszeiten sind vorgegeben.

Während der Betriebsferien oder nach Geschäftsschluss stehen Nutzer aber vor verschlossenen Türen. Um Vandalismus zu vermeiden, wird die Benutzung der Toilette am Bahnhofskiosk zusätzlich erschwert: Am Tresen muss nach dem Schlüssel gefragt werden. Das sei nicht mehr zeitgemäß und könne entwürdigend wirken, meint Lampe. Dazu kommt: Das WC am Bahnhof ist nicht ausgeschildert. Auch Markierungen für den Damen- und Herrenbereich fehlen. „Vielen Pendlern ist gar nicht bekannt, dass es diese Toiletten gibt.“ Auch der dortige Info-Point der Stadt sei unschön und müsse modernisiert werden, fiel beim Rundgang auf.Den Pflegezustand der Toiletten beschreibt Lampe als „leidlich“, eigentlich müssten sie saniert werden.

Bürger sollen mitreden

Bei einem Aufenthalt in Heiligenhafen hat er ein Foto von seinem „Wunschklo für Springe“ gemacht, wie er es nennt. Ein Backsteinbau mit Bereichen für Frauen, Männer, Behinderte und einem Pissoir. Wer die Tür öffnen möchte, muss 50 Cent einwerfen. „Die Frage ist: Wo wäre in Springe der beste Platz dafür?“, stößt der parteilose Lampe eine politische Debatte an, an der auch Bürger beteiligt werden sollen.

Um die Lage kurzfristig zu verbessern, fordert er eine bessere Ausschilderung beider Toilettenanlagen. Das WC am Bahnhof müsse aufgehübscht werden, „das können sicherlich auch Mitarbeiter des Bauhofs übernehmen“. Die Türen sollten mit „D“ und „H“ gekennzeichnet werden und Schließanlagen erhalten, die sich per Münzeinwurf öffnen lassen.

Von Marita Scheffler