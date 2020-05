Sprnge/Völksen

Kitas zu, Schulen zu, Restaurants zu, Friseure (noch) zu – angesichts dierser und weiterer Einschränkungen wirkt das Arbeitsverbot für die meisten Podologen und Fußpfleger nicht so dramatisch. Fußpflegerin Iris Dittrich aus Völksen will trotzdem aufklären – unf hofft auf baldige Lockerungen.

„Es gibt schon Kunden, bei denen macht sich das schnell bemerkbar“, sagt Dittrich: Hühneraugen. Eingewachsene Nägel. Entzündungen – die Betroffenen kämen normalerweise im Drei-Wochen-Rhythmus. Erlaubt sind laut Dittrich momentan nur medizinische, ärztlich verordnete Behandlungen – die führten aber nur staatlich geprüfte Podologen etwa bei Diabetespatienten durch

Appell ans Ministerium

All diese Infos habe sie sich im Detail aber auch über das Land Niedersachsen besorgt – und hat auch bei anderen heimischen Kollegen zunächst Unsicherheit ausgemacht: Was darf man – und was nicht? Da seien die Kunden, so Dittrich, erst recht irritiert: „Sie wissen gar nicht, dass wir nicht arbeiten dürfen.“ Dabei werde die Vorgabe durchaus wie bei anderen Branchen und Betrieben von der Stadt kontrolliert, weiß die Fußpflegerin.

Betroffen von der aktuellen Lage seien dabei durchaus nciht nur Senioren. „Es gibt auch viele junge Leute, die Fußpflege in Anspruch nehmen.“ Um so mehr hofft Dittrich, das Bund und Länder bei den anstehenden Lockerungsgesprächen auch ihre Branche auf dem Schirm haben. Die Völksenerin hat ein entsprechendes Schreiben an das Sozialministerium in Hannover verfasst. DArin heißt es, sie freue sich, dass Friseure wieder arbeiten dürfen – doch der Abstand zu den Kunden sei bei der Fußpflege sogar noch größer. Auch mit Mundschutz und Handschuhen gebe es keine Probleme. Zudem sei die Nachfrage nach Fußpflege stetig steigen und könne kaum noch abgedeckt werden. „Viele Fußpfleger und Podologen nehmen keine neuen Kunden mehr auf“, so Dittrich.

Sie ruft nun alle Podologen und Fußpfleger dazu auf, sich ihrer Forderung anzuschließen. Ihr Schreiben stellt Dittrich gerne zur Verfügng: vonkopf-fuss@gmx.de oder Telefon (05041)989498.

Von Christian Zett