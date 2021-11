Springe

In Springe ist am Donnerstagabend ein 71-jähriger Radfahrer bei einem Unfall schwer verletzt worden. Er wurde mit einem Rettungswagen zur Behandlung in eine Klinik gebracht.

Nach den bisherigen Ermittlungen des Verkehrsunfalldienstes der Polizei Hannover war die Fahrerin (19) eines Fiat Punto gegen 19.25 Uhr von der Bürgermeister-Peters-Straße nach links in die Bahnhofstraße eingebogen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Radfahrer, der aus Richtung Bahnhofsvorplatz die Straße überquerte. Bei dem Aufprall erlitt der 71-Jährige schwere Verletzungen.

Die Polizei schätzt den Schaden auf 2100 Euro. Zwecks genauer Klärung des Unfallhergangs werden Zeugen gesucht. Hinweise an den Verkehrsunfalldienst unter Telefon (05 11) 1 09 18 88.

Von bm