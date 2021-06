Update für den Sohn der Stadt Springe

Springe

Es ist ein Satz, der für den Uneingeweihten mehr Fragen aufwirft als er beantwortet. Wenn es nach Ortsbürgermeister Karl-Heinz Friedrich geht, ist er aber vor allem ein Schlusspunkt: An den beiden Heinrich-Göbel-Denkmälern hängt jetzt eine kleine Erklärtafel. Der aufgedruckte QR-Code leitet auf eine Internetseite weiter, die die jahrelange Diskussion um Göbel wiedergibt und Kritiker und Freunde versöhnen soll.

„Immer Teil der Stadtgeschichte“

Kein Erfinder, kein Pionier, aber eben auch kein Hochstapler: Der Springer Ortsrat verständigte sich in seiner Märzsitzung auf Worte, die zum Amerika-Auswanderer passen sollen, der jahrzehntelang als deutscher Glühlampenerfinder gehandelt wurde. Die neuen Schilder am Göbel-Denkmal (Amtsgericht) und an der Glühbirne (Ebersberg) klären auf: „Heinrich Göbel wird als Sohn unserer Stadt Springe – allen Diskussionen zum Trotz – immer ein spannender Teil der Stadtgeschichte bleiben.“

Kleine Messingtafeln mit Infos

„Wer das liest, wird hoffentlich animiert, sich intensiver mit dem Thema zu beschäftigen“, sagt Friedrich. Die kleinen Messingtafeln hat er am Donnerstag zusammen mit Ortsratsmitglied Guido Tegtmeyer (Freie Wähler) angebracht – die beiden bilden quasi das Handwerkerteam des Gremiums.

Der QR-Code führt auf die Internetseite der Stadt, wo unter anderem das „Heinrich-Göbel-Projekt“ von Schülern des Otto-Hahn-Gymnasiums hinterlegt ist. Friedrich hofft, „dass wir damit jetzt endlich einen Schlussstrich ziehen und uns dann anderen Themen widmen können“. Die eineinhalb Jahrzehnte währende Diskussion habe viel Energie und Zeit gefressen. Friedrich betont, dass die Arbeitsaktion mit dem Amtsgericht abgesprochen war und Veränderungen an der Göbel-Ecke vertraglich erlaubt sind. Um keine Löcher in die Sandsteinfassade bohren zu müssen, habe er zu Montagekleber gegriffen: „Das hält genauso gut.“

Für eines der Göbel-Denkmäler sucht die Stadt eine weitere Lösung: Die Glühbirne über den Dächern der Stadt wird momentan nachts abgeschaltet, weil sich Nachbarn über die Helligkeit des Denkmals beklagt hatten. Laut Bürgermeister Christian Springfeld laufen Bemühungen, um einen Kompromiss zu finden: Zum einen würden im Rathaus selbst „mögliche Lösungen skizziert“.

Lösungen im Ortsrat beraten

Parallel laufen die Vorbereitungen dafür, die Varianten im Ortsrat Springe zu beraten: Der soll am Ende sagen, wie es weitergeht. Ein Vorschlag, der bislang im Raum steht: die Helligkeit der Birne so zu dimmen, dass sie nachts anbleiben kann, ohne ihr Umfeld zu stören.

Von Marita Scheffler und Christian Zett