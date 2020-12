Springe/Bennigsen

Die Initiativen gegen Wiederkehrende Beiträge fordern die Stadt auf, nach dem Urteil gegen die Wiederkehrenden Beiträge nicht auf dem bereits von Bürgern gezahlten Geld zu sitzen. Die Stadt müsse nun die nur unter Widerspruch gezahlten Beiträge erstatten: „Das darf sie nicht auf die lange Bank schieben“, fordert Klaus-Dieter Nold von der Springer Initiative.

Und auch Heinz Bähre von der Bennigser Gruppe schließt sich in einem Facebook-Beitrag an. Er fordert die Stadt auf, über alle mit Verweis auf das Urteil zurückgestellten Zahlungen und Bescheide „unverzüglich zu entscheiden“. Auch Bürger, die unter Vorbehalt überwiesen haben, sollten nun auf Rückzahlungen pochen. Die Stadt hatte dagegen darum gebeten, von Anfragen zur Rückzahlung abzusehen – mit Verweis auf einen möglicherweise neuerlichen Beschluss des Rats.

„Einen Sieg eingefahren“

Dass nun bei Stadt und Politik die Vorbereitungen darauf laufen, die Satzung zu reparieren und wieder zu verabschieden, stört Nold: „Man muss ja betonen, dass wir erst mal einen Sieg eingefahren haben.“ Die Initiativen dürften nicht die falsche Erwartung hegen, mit einem Urteil sei das Thema Wiederkehrende Beiträge vom Tisch: „Das geht so nicht – da ist am Ende der Landesgesetzgeber in der Verantwortung“.

Nold stellt nach dem Urteil nicht nur Stadt und Politik ein schlechtes Zeugnis aus – die „groben handwerklichen Fehler“, die das Oberverwaltungsgericht festgestellt habe, seien für beide „kein Ruhmesblatt“. Er hält auch die angestrebte Nachbesserung für „nicht so trivial wie vermutet“. Den Beitragssatz, wie vom Oberverwaltungsgericht ( OVG) gefordert, in Satzungsform zu gießen, dürfe man vom Aufwand her nicht unterschätzen. Die Strategie der Initiative, so Nold, sei bisher aufgegangen: Man habe das Thema durch den Prozess nun ins Kommunalwahljahr 2021 bewegt. Er sei „gespannt, wie CDU und SPD sich im Frühjahr, wenige Monate vor der Wahl, bei einer neuerlichen Abstimmung im Rat verhalten“.

Freude herrscht auch beim Verband für Wohneigentum (VWE) in Hannover: Der hatte den Prozess im Namen eines Bennigser Bürgers finanziell und symbolisch unterstützt. Nun verzeichne man „einen weiteren Erfolg auf dem Weg zur landesweiten Abschaffung der Straßenausbaubeitragssatzung“, freut sich Geschäftsführer Tibor Herczeg.

OVG kritisiert Mängel in Satzung

Das OVG hatte die Erhebung der Wiederkehrenden Beiträge zwar grundsätzlich abgesegnet und lediglich Mängel an der gekippten Springer Satzung kritisiert. Der VWE sieht jedoch keinen Sinn in den vom Gericht aufgezeigten Weg, die Fehler im Nachhinein zu korrigieren: „Der Verwaltungsaufwand ist einfach zu hoch“, betont Geschäftsführer Herczeg. Seiner Rechnung zufolge summiere sich der jährliche Aufwand für die Wiederkehrenden Beiträge für die Stadt Springe auf rund eine Million Euro – „plus etwa 150 000 Euro Fixkosten“. Herczeg fühlt sich bestätigt: Auch wiederkehrende Beiträge seien keine Alternative zur Abschaffung der Straßenausbaugebühren. Man wolle am Ball bleiben, bis diese in Niedersachsen abgeschafft seien und „unsere Mitglieder ihre vier Wände weiter sorgenfrei genießen“ können.

Von Christian Zett