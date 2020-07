VHS Springe bietet ab Juli besondere Kurse an

Springe

Den Sommer nicht nur als Freizeit zu verstehen, sondern ihn zu einem Bildungserlebnis zu machen – das hat sich die Volkshochschule Calenberger Land ( VHS) für dieses Jahr vorgenommen. „Durch die Corona-Krise ist das natürlich alles nicht gerade einfacher geworden“, räumt Geschäftsführer Kersten Prasuhn ein. Dennoch hat sich das Team bemüht, unter Einhaltung der Hygieneregelungen mehrere Kurse auf die Beine zu stellen.

In Springe wird es vom 17. bis 21. August einen Street-Art-Workshop mit Julius Zinßer und Janet Franke geben. Die Teilnehmer treffen sich von 10 bis 17.30 Uhr in der Volkshochschule an der Bahnhofstraße. Ein Mittagessen ist inklusive. Das Besondere: Der Kurs ist kostenlos. Bei Moving Streetart, Performance, Paste Ups, Stencils und Miniatur Sculptures können die Teilnehmer ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Am letzten Kurstag wollen die Teilnehmer dann ihre Ergebnisse präsentieren. Und: Es gibt noch freie Plätze.

Anzeige

Auch sonst wird es beim Sommerprogramm ziemlich kreativ: In Gehrden etwa wird vom 20. bis 22. Juli ein Comic-Zeichenkurs angeboten. Wie man einen Film produziert und schneidet, lernen Teilnehmer bei einem Seminar in Letter. In Barsinghausen wird am 17. Juli ein Kurs zum Thema Handlettering angeboten, und eine Sommermalakademie findet im Dorfgemeinschaftshaus Bredenbeck statt. Aber auch Yoga, Trommeln, Tanz und Handarbeitskurse stehen im diesjährigen Sommerprogramm. Kinder können in Barsinghausen Waffeln backen, Cake-Pops herstellen oder Bogenschießen ausprobieren.

Weitere HAZ+ Artikel

Anmeldungen sind unter (0 51 05) 52 16 0 oder per E-Mail an info@vhs-cl.de möglich. Alle Termine im Überblick und Details zu den einzelnen Veranstaltungen gibt es im Internet unter www.vhs-cl.de.

Mit einigen ausgewählten Kursen ist die VHS bereits vor einigen Wochen nach der Corona-Pause wieder an den Start gegangen Jedes Seminar werde wegen der besonderen Situation aktuell evaluiert, einige Rückmeldungen liegen Prasuhn schon vor. „Mein erstes Lob gebührt ganz klar den Dozenten, sie haben nur sehr gute Votings erhalten“, freut sich der Geschäftsführer.

An anderen Stellen habe man anschließend auch nachbessern können, etwa wenn ein Teilnehmer berichtet habe, dass das Umstellen der Tische noch nicht so gut klappt. „Ich ziehe insgesamt eine ausgesprochen positive Bilanz.“ Gespannt ist Prasuhn nun darauf , wie sich die Lage im Herbst entwickelt. Denn dann will das Team der Volkshochschule wieder komplett zum normalen Programm zurückkehren – natürlich unter Einhaltung der Corona-Regelungen und Hygienemaßnahmen.

„Das heißt auch, dass wir mehr und andere Räume brauchen“, stellt Prasuhn klar. Daher ist er bereits auf der Suche nach geeigneten Veranstaltungsorten in den jeweiligen Städten. Das könnten etwa Sporthallen, Feuerwehrhäuser oder auch Schulen sein. „Das ist leider alles schwer zu organisieren, weil dort die Räume ja eben auch von anderen genutzt werden. Wir wollen die Möglichkeiten jetzt zusammenwürfeln und sortieren uns gerade, was genau wir eigentlich brauchen.“

Die Raumsuche, die jetzt aus der Not heraus geboren ist, soll sich aber für die Zukunft auszahlen. Ziel sei es nämlich künftig, also nach der Corona-Krise, die Räume weiter zu nutzen, um so lokal präsenter zu sein. „Das ist Teil unserer Dezentralisierungsstrategie.“ Details dazu will er am kommenden Montag während der Sitzung des Zweckverbandes vorstellen.

Von Saskia Helmbrecht