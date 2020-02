Springe

Die Vorfälle hätten laut Schulelternrat und Schülervertretung in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen – in ihrem Schreiben gehen sie dabei nur auf einige Schäden des vergangenen Jahres ein. Und allein die haben es in sich: von Schmierereien an der Wand bis zum Verschmutzen der Toiletten mit Dreck – die Liste ist lang. In einem Fall sei sogar Wandfarbe in der Aula von der Brüstung geworfen worden, sodass sich die Farbe auf dem gesamten Boden verteilt hat – dabei war die Aula gerade erst renoviert worden. „Wir sind von der Vielfältigkeit der Schäden als auch von der Anzahl an Vorfällen schockiert. Stellen wir uns so ein positives Lernumfeld vor? Ganz sicher nicht“, schreiben die Eltern, und Schüler appellieren, aufeinander achtzugeben. „Respektlosigkeit in jeglicher Form und Vandalismus haben am OHG keinen Platz!“, heißt es in dem Schreiben.

Toiletten zeitweise gesperrt

Welche Konsequenzen die Vorfälle haben, zeige sich an vielen Stellen: Wenn etwa eine Sicherheitstür beschädigt wird, muss der komplette Bereich gesperrt werden. Auch die Toiletten seien zwischenzeitlich geschlossen worden. Hinzu käme der große finanzielle Schaden: Allein der Ersatz eines Panikbügels der Brandschutztür kostet 630 Euro – ohne Personalkosten. Dieses Geld für die vielen Reparaturen fehle nun an anderen Stellen. Dies mache Eltern und Schüler „tief betroffen“. Um die Ausmaße zu dokumentieren, haben die Eltern und Schüler dem Schreiben Fotos beigefügt, auf denen die zahlreichen Schäden – etwa im WC oder den Umkleiden – erkennbar sind.

„Wir finden es toll, dass die Initiative von Eltern und Schülern kommt“, sagt Vizeschulleiter Stephan Kohser. Er bestätigt, dass die Fälle zugenommen hätten. Besonders ärgerlich sei die Zerstörungswut auch in den neueren oder renovierten Bereichen der Schule, etwa in den Mobilbauten. Es gehe nicht darum, andere Schüler anzuschwärzen. „Es geht um Zivilcourage. Die Schäden kosten eine Menge Geld.“ Kohser geht davon aus, dass die Randalierer ganz klar in der Minderheit seien, sie würden aber der gesamten Schülerschaft schaden. Dass es überhaupt zu diesen Vorfällen kommt, sei der Tatsache geschuldet, das manche Räume während der Freistunden nicht beaufsichtigt würden – die Toiletten ja ohnehin nicht. Umso wichtiger sei es, aufeinander zu achten – nicht andere zu verpetzen, aber ein Bewusstsein für das Problem zu schaffen, so Kohser.

Von Saskia Helmbrecht