Veranstalter von „Rock am Deister“ hoffen noch auf Jubiläumsfestival

Völksen

Hunderte Menschen auf begrenztem Raum – das ist derzeit selbst im Freien kaum denkbar. Die Veranstalter von „Rock am Deister“ haben ihr Jubiläumsfestival trotzdem noch nicht abgeschrieben. „Aber solange die Politik sich nicht bewegt, sehe ich keine Planungsmöglichkeiten“, sagt Julian Baruth, der Vorsitzende des Vereins „Rock am Deister“.

Nächster Versuch am 31. Juli

Im vorigen Jahr wäre das Festival auf dem Völksener Festplatz zum zehnten Mal über die Bühne gegangen. Dann kam Corona. Der nächste Versuch soll am 31. Juli steigen – die Bands, die für das vorige Jahr zugesagt hatten, wären wieder dabei. Aber gibt es im Sommer 2021 überhaupt eine Festivalsaison in Niedersachsen?

Die Antwort darauf muss die Politik geben, fordert eine Initiative von 33 niedersächsischen Festivals – bis Ende März. Auch „Rock am Deister“ hat sich der Initiative angeschlossen. In einem Positionspapier stellen die Veranstalter dar, „was wir benötigen, um Planungssicherheit zu haben“, sagt Baruth.

„Leuchttürme der Kultur“

Die Festivals seien eine „tragende soziokulturelle Säule unseres Landes“, die zusammenzubrechen drohe, heißt es in dem Papier, und seien gerade im ländlichen Raum „Leuchttürme der Kultur“. Sie seien zudem „essentielle Einnahmequellen“ für viele Dienstleister im gebeutelten Kulturbereich.

Die Veranstalter fordern daher etwa eine klarere Sprache in Verordnungen. „Großveranstaltungen“ etwa sei in früheren Verordnungen ein schwammiger Begriff gewesen, der bei Veranstaltern, aber auch bei Behörden für Unsicherheit gesorgt habe. „Es ist jetzt an der Zeit, eindeutige Rahmenbedingungen zu schaffen“, unter denen der Festivalsommer „auch in Pandemie-Zeiten stattfinden kann“, heißt es in dem Positionspapier.

Gefordert wird auch, Genehmigungen nicht an Inzidenzwerte einzelner Gemeinden zu koppeln, sondern das Infektionsgeschehen am Veranstaltungsort individuell zu betrachten – wie es etwa im Spitzensport gehandhabt wird. Zudem sollen „Testungen im Bereich von Veranstaltungen als Infektionsschutzmaßnahme akzeptiert werden“. Auch hier werden Sportveranstaltungen und die Reisebranche als Beispiele genannt. Eine „willkürliche Festlegung der Obergrenze an Gästen“ sei nicht sinnvoll, heißt es weiter. „Stattdessen sollte die maximal gleichzeitig anwesende Personenzahl auf der Veranstaltungsfläche ausschlaggebend sein. Somit lässt sich mit entsprechenden Infektionsschutzkonzepten das Infektionsrisiko auf ein verantwortungsvolles Maß reduzieren und die Nachverfolgbarkeit gewährleisten.“

Ausfallkosten übernehmen

Nicht zuletzt fordern die Veranstalter eine Ausfallkostenübernahme von 90 Prozent der Planungskosten, sollte eine zunächst genehmigte Veranstaltung behördlich abgesagt werden – als Vorbild diene hier die Regelung in Mecklenburg-Vorpommern. „Planung kostet auch Geld“, sagt Baruth. Eine sichere Veranstaltung benötige ausreichend Vorlauf, Verträge mit Künstlerinnen und Künstlern, Gastronomen und Dienstleistern müssten geschlossen werden – die im Zweifel Ausfallhonorare bekommen müssten.

Von Jan-Erik Bertram