Von Jan-Erik BertramJahresbeginn – für viele Vereine ist das sie Zeit der Mitgliederversammlungen. Doch in Pandemiezeiten sind die Treffen nicht möglich. Die Feuerwehr Völksen hat daher am vorigen Wochenende per Videoschalte getagt – ein Vorbild für andere Vereine in Springe sind die Brandschützer aber nicht, wie eine - nicht repräsentative – Umfrage dieser Zeitung ergeben hat.

Von den angefragten Vereinen hat allein der Naturschutzbund (Nabu) Springe in Erwägung gezogen, eine Onlineversammlung einzuberufen. Der Vorsitzende Günther Wall hat davon aber wieder Abstand genommen. Er habe Rücksprache mit dem Landesverband gehalten – der habe abgeraten: „Weil es Kosten verursachen würde und weil es nicht sicher ist, ob die Registergerichte die getroffenen Entscheidungen anerkennen“, so Wall.

Möglichst in den Sommer verschieben

Vorstands- und Beiratssitzungen per Videoschalte seien unbedenklich, habe das Gespräch mit der höheren Stelle ergeben, sagt Wall. Er wolle den Punkt aber auch noch explizit in die Satzung aufnehmen. Weil im vorigen Jahr die Mitgliederversammlung ausfiel, muss der Nabu-Ortsverband in diesem Jahr eine abhalten, „aber wenn es irgendwie geht, sollen wir sie in den Sommer verschieben, sagt der Landesverband“, so Wall.

Viele Mitglieder ausgeschlossen

Für alle anderen Vereine kommt eine Mitgliederversammlung per Videoschalte nicht infrage. Der Grund bei fast allen: Zu viele Mitglieder würden dann von der Versammlung ausgeschlossen werden, weil sie nicht über die notwendige technische Ausstattung verfügen oder sie wegen ihres Alters nicht bedienen können.Die meisten Vereinsvorstände bleiben trotzdem entspannt, auch wenn Satzungen teilweise eine jährliche oder zweijährliche Versammlung vorschreiben oder wenn Vorstandswahlen anstehen. „Pandemiebedingte gesetzliche Vorgaben sind natürlich vorrangig zu beachten und lassen eine Vereinssatzung in den Hintergrund treten“, sagt Mirko Treichel vom Eldagser Jägercorps. Die Versammlung des Jägercorps müsste rechtzeitig vor dem Freischießen stattfinden. Aber ob das über die Bühne gehen kann, sei aber mehr als fraglich.

Aktive Frauen wollen Versammlungen zusammengelegt nachholen

Auch Ursula Zizovic von den Aktiven Frauen verweist darauf, dass „der Gesetzgeber für 2020 die einmalige Verfügung erlassen hatte, dass wegen der Pandemie die Jahreshauptversammlung in 2021 zusammen mit der regulären nachgeholt werden kann“. Sie hofft, dass sie auch möglich ist, da Vorstandswahlen anstehen und die 250 in dem Verein organisierten Frauen „die Nähe der anderen suchen, um sich auszutauschen, zu sehen und vieles direkt zu besprechen“.

Sogar 1200 Frauen sind in den sechs Vereinen im Kreisverband der Landfrauenvereine Springe organisiert. „Wir werden zu Mitgliederversammlungen einladen, wenn die Pandemieauflagen beendet sind. Neubesetzungen in den Vorständen werden dann später durchgeführt“, sagt die Vorsitzende Ilsemarie Heine. Nicht alle Landfrauen hätten die Möglichkeit, sich online zu betätigen, der Kreisverband habe sich aber zum Ziel gesetzt, „möglichst viele Mitglieder zu motivieren, sich digital weiterzubilden. Wir bleiben dran“, so Heine.

Auf den Sommer verschoben

Der Kneippverein will seine Versammlung, die turnusgemäß alle zwei Jahre stattfindet, in den Sommer verschieben, „mit der Hoffnung, dass sich die Corona-Situation durch die Impfungen weiter entspannt“, sagt die Vorsitzende Roswitha Gith.

Beim Kinderschutzbund habe der Bundesverband „uns eine Weiterarbeit ohne Hauptversammlung bis Ende 2021“ ermöglicht, sagt die Vorsitzende des Springer Ortsvereins, Roswitha Prüssing. Die Mitglieder würden per Mail oder Postbrief über die Entwicklungen der Arbeit weiterhin informiert.

Klaus Michel, der Vorsitzende der DLRG-Ortsgruppe und des Freibadvereins Eldagsen, verweist auf die technischen Hürden für eine Videoschalte in einem Verein mit knapp 800 Mitgliedern wie der DLRG-Ortsgruppe und auf das Problem der Rechtssicherheit bei Abstimmungen. Weil der DLRG-Bezirk eine Mitgliederversammlung vor dem 30. Juni vorschreibt, will die Ortsgruppe im Mai auf dem Freibadgelände im Freien oder in Zelten tagen. Am Tag davor oder danach würde der Freibadverein dann genauso vorgehen. „Wir glauben, dass sich die Lage bis dahin etwas beruhigt hat, und sind quasi an der frischen Luft und können auch entsprechende Abstände gewährleisten“, so Michel.

Auf schriftlichem Weg versammeln

Die DLRG-Ortsgruppe Springe muss ihre Versammlung auf Anforderung des Bezirks sogar bis zum 15. März absolviert haben. Auch die Vorsitzende Britta Thiel kann sich eine digitale Versammlung nicht vorstellen. „Wir haben unseren Mitgliedern deshalb vor wenigen Tage vorgeschlagen, die JHV dieses Jahr stattdessen ausnahmsweise auf dem schriftlichen Weg durchzuführen.“

Bei vielen Vereinen, etwa dem Spielmanns- und Hörnerkorps Springe, laufen Vorstandssitzungen über Videokonferenzen. Ihre Mitgliederversammlung wollen aber auch die Spielleute nicht online abhalten. „Das möchten wir gerne persönlich machen, weil wir viele Ehrungen haben“, sagt die Vorsitzende Christa Heinzel.

