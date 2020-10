Springe

Nach den Protesten gegen die Wertstoffinsel in der Leipziger Straße möchten auch Anwohner der Ecke Friedrich-Bähre-Straße/ Käthe-Kollwitz-Straße den Abladeplatz vor ihrer Haustür nicht länger dulden. Sie fordern einen Standortwechsel.

Die Fläche sei permanent verdreckt, die Nachbarn müssten „rund um die Uhr“ mit Lärm leben, der beim Glaseinwurf entsteht. In seiner Beschwerde an die Stadt schreibt ein Anwohner: „Die Container werden angesichts des großen Müllaufkommens zu selten geleert. Das gesamte Gelände gleicht ständig einer Müllkippe.“ Sowohl der Lärm als auch der Dreck stellten eine „große Beeinträchtigung der Lebensqualität“ dar. Er fordert: „Der Standort ist so nicht haltbar.“

Ordnungsamtsleiter Karsten Kohlmeyer würde gerne weiterhelfen, sieht aber keine Möglichkeit: Es gebe keinen Standort in der Nähe, der besser geeignet sei. An den Einwurfzeiten könne die Stadt „wenig drehen“ – sie sind bereits beschränkt und auf einem Hinweisschild angegeben.

Ein Mitarbeiter der Abfallwirtschaft Region Hannover (aha) fahre die Wertstoffinsel einmal wöchentlich an und reinige sie. Das illegale Entsorgen von Müll – von Bürgern gemacht – könnte vermutlich nur mit einer permanenten Videoüberwachung verhindert werden. Die ist allerdings verboten, wie die Stadtverwaltung erst in diesem Sommer hat prüfen lassen.

Seit Beginn der Corona-Pandemie ist der Altkleidermarkt zusammengebrochen. Der Verwerter, mit dem die Stadt zusammenarbeitet, habe „nach wie vor große Schwierigkeiten, alle Standorte pünktlich zu leeren“, so Kohlmeyer. „Der Entsorger muss seine Touren strecken, ist aber ehrlich bemüht.“ Für diesen Sonderfall, der ebenfalls dazu führen kann, dass der Container überquillt, werbe die Stadt um Verständnis.

Von Marita Scheffler