Springe

Es kommt Bewegung in die Fünfhausenstraße: Bernd Klausing wird mit seiner LVM-Versicherungsagentur in die Räume des ehemaligen Sportshops Jung ziehen. Im Dezember hatte Inhaberin Irmgard Jung das Geschäft geschlossen. Eine Vorplanung liege bereits vor, sagt Klausing, der das Haus gekauft hat. Geplant ist der Umzug für den 1. Juli. Was mit dem jetzigen Standort in der Bahnhofstraße passiert, sei noch unklar – dort ist Klausing nur Mieter.

In die obere Etage der alten Sportshop-Immobilie wird seine Tochter einziehen, unten wird die Versicherung mit neun Mitarbeitern auf etwa 150 Quadratmetern firmieren. „Wir wollen mehrere abgeschlossene Büros schaffen.“ Für den Umbau gebe es aber bürokratische Hürden, etwa in Sachen Grenzbebauung. Einige Punkte müssten daher noch mit der Stadtverwaltung besprochen werden. „Aber die Lage ist für uns noch zentraler und direkt gegenüber befindet sich das Parkdeck.“

Auch sonst wird sich in dem Bereich einiges tun: Unter dem Namen Bella Italia Springe hat Gastronom Bael Qasim vor Kurzem sein Restaurant eröffnet. Er ist der Nachfolger von Sinan Ayhan, der Ende November das Restaurant Euphrat geschlossen hatte. Außerdem hat die Diakonie bereits einen Mietvertrag für die Räume neben der Commerzbank gegenüber von Rossmann unterschrieben. Rund 14 Jahre lang war dort das Bücherparadies. 2014 wurde es geschlossen, seitdem stand das Haus leer. Dafür gibt es aber noch bei Mode Hoffmann“ direkt nebenan einen Leerstand.

Von Saskia Helmbrecht