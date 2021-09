Springe

Das Verwaltungsgericht Hannover hat der Stadt Springe im Streit um Hallenmieten am Donnerstagabend eine weitere juristische Schlappe beschert: Ein Richter stoppte vorerst das Hallenverbot für zwei Vereine, die nicht zahlen wollen. Die Stadt hat aber eine weitere Option. Ein Sprecher des Gerichts bestätigte dieser Zeitung das Urteil. Demnach darf die Stadt das Hallenverbot für die klagenden Vereine (namentlich die Handballfreunde und der TTC Springe) vorerst nicht umsetzen. Die Clubs hatten schon auf den ersten Bescheid über das Verbot Anfang September mit einer Klage reagiert. Diese habe zunächst aufschiebende Wirkung, so der Gerichtssprecher: „Das ist bei so etwas der Regelfall. Soll heißen: So lange über die ursprüngliche Klage nicht entschieden ist, darf die Stadt das Verbot nicht umsetzen.

Daher sei auch die in dieser Woche forcierte Aussperrung der Vereine nicht rechtens, entschied das Gericht. Die Stadt habe aber die Möglichkeit, eine entsprechend begründete unmittelbare Vollstreckung des Verbots anzuordnen. Dagegen könnten dann aber wiederum die Vereine erneut vorgehen: Die juristische Auseinandersetzung dürfte also an mehreren Fronten weitergehen.

Handballer sagen vorsorglich ab

Erst am Donnerstagnachmittag hatten die Handballfreunde ihre geplanten Trainingseinheiten vorsorglich abgesagt. Der FC Bennig­sen hatte zuvor bereits ausstehende Summen gezahlt, um wieder trainieren und spielen zu können.

Nach der überraschenden Eilentscheidung des Gerichts will die Stadt nun einerseits auf Deeskalation setzen – andererseits weitere juristische Schritte prüfen. Erster Schritt: Die drei Rebellenvereine dürfen wieder in die Hallen, bis deren Klagen endgültig entschieden sind. Gleichzeitig wolle man die Entscheidung des Gerichts prüfen lassen, kündigt Rathausvize Clemens Gebauer an. Auf die Anordnung der formellen Vollziehung ihres Hallenverbots wolle die Stadt jedoch zunächst verzichten, betont Gebauer: „Im Sinne der Deeskalation lassen wir die Vereine erst einmal rein.“ Sport-Fachbereichsleiterin Hanna Sander betont, aus ihrer Sicht sei die Entscheidung ohnehin nicht aus rein sachlichen Gründen gefallen: Die Stadt habe die sehr kurzfristig gesetzte Frist zur Stellungnahme am Donnerstag nicht einhalten können. Dann sei es üblich, zugunsten des Antragstellers zu entscheiden, um im Zweifel für diesen größere rechtliche Nachteile auszuschließen.

Wann das Urteil fällt, ist offen

Die Vereine Handballfreunde Springe und TTC Springe hatten bereits Anfang September Klage gegen das Hallenverbot eingereicht. Wann das Urteil fällt, ist offen. Dass er die Eilentscheidung vom Donnerstag für falsch hält, lässt Gebauer deutlich durchblicken: Formell seien die Vereine nun auf den Zeitpunkt vor dem Verbot zurückgefallen – die Nutzung der Hallen sei aber aus Sicht der Stadt nach wie vor unzulässig. Man wolle sich aber nicht „auf formaljuristische Standpunkte zurückziehen: Davon haben wir und die Vereine ja nichts.“

Die Stadt will sich nun mit ihren Anwälten beraten und dann entscheiden, welche Schritte gegen die Eilentscheidung möglich sind.

Damit können auch die Handballfreunde Springe erst mal aufatmen: Der Landesliga-Auftakt der HSG Deister Süntel am Sonnabend kann wie geplant in der Sporthalle Süd stattfinden.

Sander betont aber auch, der Stadt sei es wichtig, jenseits der Auseinandersetzung wieder ins Gespräch mit allen Beteiligten zu kommen. Wenn sich der neue Rat im November formiert habe, könne sie sich vorstellen, den Runden Tisch Sport wieder aufleben zu lassen. Dort hatten Politik, Stadt und Vereinsvertreter zuletzt über Details der Sporthallenmiete und des Vergabesystems für Trainingszeiten diskutiert.

Von Christian Zett