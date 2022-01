Viele Abhängigkeiten für den Ortsrat Alferde

Alferde

Ob der Ort nun 1050 Jahre alt wird, oder doch nur 1000 – so genau weiß man das nicht. Es ist Alferdes Ortsbürgermeister Uwe Metz aber auch nicht so wichtig. Hauptsache, das Jubiläum wird im kommenden Jahr gefeiert. Denn diese Festlichkeiten sind ein Projekt, bei dem der Ort – wenn die Pandemie nicht dazwischenfunkt – es selbst in der Hand hat. Bei vielem, was sonst ansteht, ist Alferde von der Stadt und dem Land abhängig.

Etwa beim Radweg entlang der Landesstraße 461 nach Eldagsen, auf den die Alferder schon seit Jahrzehnten hoffen. Aber zum Beispiel auch beim neuen Feuerwehrhaus, das am Ortsausgang Richtung Wülfingen entstehen soll: „Die Planungen wurden ja schon im vorigen Jahr um ein Jahr verschoben. Und jetzt wieder“, sagt Metz, „ich gebe die Hoffnung bald auf.“ Immerhin seien schon Bodenproben genommen worden in dem Bereich, in dem neben dem Feuerwehrhaus auch ein kleines Baugebiet entstehen könnte, „aber da werden wohl noch Jahre ins Land gehen“.

Projekte in der Warteschleife

Er weiß um die Personalprobleme bei der Stadt: „Es gibt derart viele Projekte, die gemacht werden müssen, da wird zuerst das angegangen, was nicht verschoben werden kann“, sagt Metz. Dazu gehört wohl nicht der Lift, der im Alferder Dorfgemeinschaftshaus eingebaut werden soll, damit der große Saal im ersten Stock auch für ältere Menschen, denen das Treppensteigen nicht mehr so leicht fällt, erreichbar bleibt. Auch dieses Projekt hängt schon lange in der Warteschleife. Vom Ende der Prioritätenliste der Bauverwaltung ist es mittlerweile auf die Merkliste gerutscht.

„Kein aufwändiger Einbau“

Dabei wäre der Einbau gar nicht so aufwändig, sagt Metz: „Das ist eigentlich ein Steckdosengerät“, sagt der Ortsbürgermeister. Bauliche Veränderungen am Dorfgemeinschaftshaus wären nicht nötig, außer dass vielleicht eine Gaube in die Dachschräge gebaut werden müsste: „Das könnten wir sogar in Eigenarbeit machen, wenn wir nur dürften“, sagt Metz, dem daran liegt, das jetzige Dorfgemeinschaftshaus zu erhalten: „Es ist eigentlich ideal mit dem großen Saal.“

Es wäre auch für die Stadt günstiger, den Pachtvertrag zu verlängern, denn die Alternative wäre, das jetzige Feuerwehrhaus nach dem Umzug der Kameraden in ihre neues Domizil, wenn es irgendwann fertig ist, zu nutzen, „das müsste aber aufwändig saniert werden“.

Wegen der Corona-Pandemie ruhte das Dorfleben im zu Ende gehenden Jahr weitgehend. Das soll sich 2022 wieder ändern. Anfang September ist auf dem Sportplatz ein Zeltfest zum Ortsjubiläum geplant, das die Vereine des Dorfes gemeinsam mit dem Ortsrat organisieren: „Wir haben schon elf Arbeitsgruppen eingerichtet, die langsam aktiv werden und mit den Planungen beginnen“, sagt Metz.

Letzte Amtszeit für Metz

Metz ist seit sechs Jahren im Amt. Am Ende dieser Wahlperiode in fünf Jahren soll Schluss sein. Deshalb ist er froh, dass im neuen Ortsrat „junge Leute dabei sind, die sich gut engagieren“.

Von Jan-Erik Bertram