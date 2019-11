Springe

Es mangelte zwar an vielen Teilnehmern, nicht aber an guten Ideen, wie man dem Klimawandel, auf Springe bezogen, zu Leibe rücken kann. „Springe in die Zukunft“ – unter diesem Motto hatte die Klimaschutzagentur das Projekt in Zusammenarbeit mit dem Sanierungsmanagement der Stadtwerke ins Leben gerufen. „Wie stellen Sie sich die Zukunft der Stadt vor?“, fragte Agentur-Mitarbeitern Julia Michalczyk in den Raum. Dass Springe in einigen Bereichen Nachholbedarf hat, wurde aus ihren Worten klar deutlich.

Zwei Phasen bildeten den Grundpfeiler des Workshops. In Phase eins „Meine Vision für Springe 2030“ sprudelte es nur so von Ideen, wie eine Klimaverbesserung, bis hin zur Klimaneutralität, in der Kernstadt erreicht werden kann. Gut erkennbar war, dass Themen wie Wohnen und Mobilität die meisten Teilnehmer berührte, aber auch die Vernetzung sowie erneuerbare Energien durchaus in den wichtigen Bereichen des Klimaschutzes angesiedelt sind. Von Förderung der Altbausanierung und ökologischer Wärmedämmung, dem Ausbau der Fernwärme und Nutzung öffentlicher Dachflächen für Photovoltaikanlagen bis hin zum Verbot von Steinvorgärten – die Ideen der Teilnehmer waren vielfältig.

Viel Diskussionsstoff lieferte der Bereich Mobilität. Hier wurde auf breiter Front der Ausbau des Öffentlichen Personennahverkehrs gefordert. Die Busse müssten innerorts und zu den Springer Ortsteilen viel häufiger fahren, das Busnetz in der Kernstadt und auch die Verbindung von der S-Bahn aus Hameln zum Bus in Springe müssten optimiert werden. Nur so könne man den Individualverkehr ausdünnen, also die Autofahrer zum Umsteigen in Bus und Bahn bewegen. Mehr und bessere Radabstellplätze bis zur kostenlosen Fahrradmitnahme in den Öffis waren weitere Forderungen. Auch Carsharing, wie es durch die DB-Tochter Flinkster angeboten wird, könne etwas zum Klimaschutz beitragen.

Vorhandene Strukturen in Politik, Vereinen und Kirchen nutzen, Informationen weitergeben, die Einrichtung eines Zukunftsrates, Nachbarschaftskonzepte und Kooperationen: In der Vernetzung, so das Ergebnis, sei viel Spielraum für klimafreundliches Verhalten. Auch beim Thema Nachhaltigkeit in der Energieversorgung schien der Ideenliste kaum Grenzen gesetzt: Die Vorschläge reichten von der Ausweitung der Fernwärme auf das Springer Stadtgebiet bis hin zu mehr E-Ladesäulen.

Doch wie können die Visionen und Ideen umgesetzt werden? Eine Frage, die in Phase zwei beantwortet wird, bei der Ideen in einer Art Brainwalking zu einem Ergebnis zusammengeführt werden sollen. Die Klimaschutzagentur will auf Basis der Ideen des Workshops bis zum 30. März ein Konzept erarbeiten und es der Öffentlichkeit präsentieren.

