Wie viel Zeit sollten Kinder am Smartphone verbringen? An wen sollen sie sich wenden, wenn sie verstörende Inhalte sehen? Darüber hat ein Medienkompetenztrainer der Region Hannover jetzt mit Schülern und Eltern der Grundschule Hinter der Burg in Springe gesprochen – und unter anderem erklärt, warum das erste Handy als Geburtstagsgeschenk aus seiner Sicht eine ganz schlechte Idee ist.

Janek Schütte stellt Fragen – die Schülerinnen und Schüler der Klasse 4b antworten, indem sie Schilder mit QR-Codes hochhalten. Dass die Fragen immer privater werden – „Warst du heute schon auf der Toilette?“, „Hast du schon mal einen Jungen oder ein Mädchen aus der Schule geküsst?“ – fällt den Kindern auf. Sie antworten dennoch.

„Weil ihr mich kennt und mir vertraut“, sagt Schütte, „aber was, wenn euch jemand im Internet diese Fragen stellt, den ihr nicht kennt?“

Quiz soll die Kinder sensibilieren

Schütte gehört zum Team Jugendarbeit der Region Hannover und ist für den Bereich Digitales und Medien zuständig. Mit der Klasse hat er einen ganzen Tag lang ein Medienkompetenztraining absolviert – wie mit den beiden anderen vierten Klassen der Grundschule zuvor auch schon. Mit dem kleinen Quiz zum Abschluss will er die Schülerinnen und Schüler für die Themen Datenschutz und Privatsphäre sensibilisieren. Denn dass man seine Freunde nicht einfach fotografieren und die Bilder ins Netz stellen oder verschicken darf, wissen längst nicht alle.

Bislang hatte Schütte das Medienkompetenztraining in fünften Klassen angeboten – seit dem vorigen Schuljahr geht er an Grundschulen. Denn: „Gut die Hälfte der Viertklässler hat schon ein eigenes Smartphone“, sagt er. Damit würden sie „auf Medien losgelassen, die sie überfordern“, sagt Kevin Illgen, Klassenlehrer der 4b. Das schaffe auch Ängste, sagt Schütte, „deshalb ist es so wichtig, jetzt schon mit ihnen darüber zu sprechen“. Denn ab der fünften Klasse würden Fotos und Videos, die etwa in Klassen-Whatsapp-Gruppen geteilt werden, noch drastischer. Die Gefahr, dass ihnen dabei jugendgefährdende Inhalte begegnen, wächst damit.

Bei unklaren Dingen im Internet Erwachsenen anvertrauen

Schütte ermutigt die Kinder, sich anzuvertrauen, wenn Dinge, die sie im Internet sehen, sie verunsichern: bei Eltern, Großeltern, älteren Geschwistern. Die Corona-Pandemie habe das durch die reduzierten Kontakte erschwert. Auch die Nutzung von sozialen Netzwerken wie Facebook und Instagram „nehmen an weiterführenden Schulen Fahrt auf“, so der Experte. Zum Training mit den Grundschülern gehörte daher der Umgang mit „Unite“, einem „Medienkompetenzspiel“, in dem die Kinder sich virtuell befreunden und Nachrichten schicken können.

Bei den meisten Kindern, sagt Schütte, sei die Handyzeit begrenzt. Aber nicht bei allen. Wie viel Smartphone-Zeit gut ist für einen Viertklässler lasse sich pauschal nicht sagen: „Wichtiger ist, dass Eltern mit den Kindern besprechen: Was geht und was geht nicht“, sagt Schütte. „Regeln, die man gemeinsam aufstellt, werden eher eingehalten.“

Ganz wichtig sei auch, dass Eltern sich Zeit nehmen, gemeinsam mit dem Kind das Smartphone kennenzulernen. Deshalb, sagt er, sei der Geburtstag ein ganz schlechter Zeitpunkt, um einem Kind sein erstes Handy zu schenken, „denn da ist keine Zeit. Da wären die Sommerferien ein besserer Zeitpunkt.“

Von Jan-Erik Bertram