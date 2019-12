Völksen

In nicht einmal mehr zwei Wochen ist Weihnachten – die Marktsaison neigt sich langsam dem Ende zu: Und während die Gestorfer traditionell die Ersten sind, die den Budenzauber eröffnen, sind die Völksener am dritten Advent die Letzten.

Glühwein und Geschenke auf dem Hof in Rathing /Thiele

Besucher können am kommenden Sonntag von 11 bis 18 Uhr über den Hof Rathing/Thiele schlendern und in der Kirchstraße 10 das eine oder andere Geschenk ergattern oder auch einfach nur einen Glühwein trinken.

Musikverein stimmt auf die Weihnachtszeit ein

Ausgerichtet wird der Markt auch in diesem Jahr vom Völksener Ortsrat. Von 14.45 bis 16.30 Uhr wird der Musikverein die Zuhörer auf die Vorweihnachtszeit einstimmen. Der Posaunenchor ist ab 17 Uhr zu hören. Insgesamt 14 Vereine beteiligen sich am Programm - darunter das DRK, die Landfrauen, der Gesangverein Augusta oder auch „Kinder leben in Völksen“. Unter anderem wird der Schützenverein Kartoffelpuffer backen. Im Gemeindehaus ist eine Kaffeestube eingerichtet. Auf dem Hof Ihssen können die Jüngsten auf Ponys reiten.

Für den Markt schmücken Kinder den Weihnachtsbaum

Im Mittelpunkt des Marktes: Ein großer Weihnachtsbaum, der von einem Völksener gespendet wurde. Mit bunten Kugeln haben die Kinder der DRK-Kita die Tanne geschmückt.

Von Saskia Hembrecht