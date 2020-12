Völksen

Die Heiligabendgottesdienste der St.-Johannes-Gemeinde in Völksen werden in diesem Jahr in einem anderen Rahmen stattfinden als gewohnt. Weil die Kirche nicht genug Platz bietet, werden die Messen im Mehrgenerationengarten vor dem Pfarrhaus unter von den Pfadfindern aufgebauten Jurtendächern abgehalten. „Kürzer und leider ohne großes Krippenspiel, aber doch mit Musik, auch wenn wir nur mit Maske singen dürfen“, sagt Surendorff. Um 15 und 16 Uhr sollen die Gottesdienste für Kinder beginnen – mit echten tierischen Mitspielern, so der Pastor. Gottesdienste für die Älteren beginnen um 18 und 20 Uhr.

Zehn bis 14 Helfer pro Andacht

Das hofft Surendorff jedenfalls. Allerdings ist er auf Hilfe aus der Gemeinde angewiesen. „Nach den Hygieneregelungen brauchen wir mindestens 10 bis 14 Mithelfende für jeden Gottesdienst und die nachfolgende Aktion der geöffneten Kirche, wo das Friedenslicht ausgeteilt wird“, erklärt er. Weil die Gottesdienstteilnehmer sich anmelden müssen, werden Helferinnen und Helfer gesucht, die Namen abgleichen, Plätze anweisen und zwischen den Gottesdiensten die Bänke desinfizieren.

Die fünf Kirchenvorsteherinnen und -vorsteher könnten die Aufgaben alleine nicht bewältigen: „Sie sind schon zuvor und an den nachfolgenden Tagen im Einsatz“, sagt Surendorff, „sie benötigen Hilfe und Unterstützung.“

Der Pastor betont: „Niemand kann und soll an dem Abend bei allen Gottesdiensten mithelfen.“ Er hofft aber, dass sich genügend Freiwillige finden, die jeweils für eineinhalb bis zwei Stunden helfen. „Ich weiß, dass der Heilige Abend eine besondere, kostbare Zeit und meine Bitte groß ist“, sagt Surendorff. Der Wunsch nach Heiligabendgottesdiensten sei aber groß – ohne Hilfe von Freiwilligen könnten sie aber in diesem Jahr nicht in der erhofften Form stattfinden.

Interessierte melden sich unter Telefon (0 50 41) 82 84, unter Telefon (0 50 41) 98 96 01 oder per E-Mail an kg.johannes.voelksen@evlka.de

Von Jan-Erik Bertram