Völksen

Der Historiker und SPD-Mitglied Horst Callies brachte es auf den Punkt: „Corona hin oder her. Allein, dass diese Veranstaltung stattfindet, ist ein gutes Zeichen.“ In Zeiten einer Pandemie einen Neujahrsempfang zu veranstalten, ist wegen der vielen Maßnahmen und Kontaktbeschränkungen derzeit nicht möglich. Die Völksener SPD meisterte die Aufgabe aber problemlos: Rund 40 Parteigenossen und Gäste aus Politik und Vereinen beteiligten sich per Video-Schalte am Online-Neujahrsempfang über die Videoplattform Zoom, die nicht nur einen regen Austausch unter den Teilnehmern zuließ, sondern auch gemeinsames Sekt-Anstoßen auf Distanz ermöglichte.

Natürlich könne ein rein virtueller Empfang nicht so veranstaltet werden wie ein echtes Treffen, meinte der SPD-Ortsverbands-Vorsitzende Andreas Wietstock. Der ehemalige Ortsbürgermeister lobte die Arbeit seines Nachfolgers Phillipp Langrehr, vor allem aber das freiwillige Engagement im Dorf. Besonders die Aktion „Weihnachtsmarkt to go“, die von Petra Keck initiiert und in Zusammenarbeit mit Vereinen und Verbänden durchgeführt wurde, habe gezeigt, wie lebendig die Dorfgemeinschaft und wie gut der Zusammenhalt trotz der Pandemie sei.

Völksen sei mit der Veranstaltung „echt innovativ“, lobte auch der Bundestagsabgeordnete Matthias Miersch, der ebenfalls der Online-Veranstaltung beiwohnte: „Ihr macht das Beste daraus.“ Gerade für Sozialdemokraten sei die Pandemie eine Herausforderung, meinte Miersch, weil „wir die Solidarität in den Genen haben“. Maßnahmen wie das angekündigte Konjunkturpaket oder die Kurzarbeit und nicht zuletzt die Einführung der Grundrente böten Perspektiven. Miersch appellierte ferner für ein „Miteinander statt Gegeneinander, um die Aufgaben zu stemmen“.

Nicht alles drehe sich aber um die Corona-Pandemie. Die Landtagsabgeordnete Kerstin Liebelt lobte das niedersächsische Programm zur Förderung der Biodiversität und die Bemühungen, den Beruf des Landwirts zu verbessern, „damit sind wir einmalig in Deutschland“. Ferner werde angestrebt, Programme zur Stärkung des Ehrenamtes zu fördern.

Davon, dass die „Pandemie auch dieses Jahr die Menschen noch lange beschäftigen wird“, war auch Regionsabgeordneter Eberhard Brezski überzeugt, der nach eigenen Angaben große Hoffnung auf die Impfung setzt. Für ihn hat die Pandemie gezeigt, dass ländlicher Raum attraktiv ist und Corona eine Chance darstellt. Ferner teilte Brezski mit, dass er im September nicht mehr für einen Sitz in der Regionsversammlung kandidieren wird (wir berichteten).

Hoffnung, dass es „ab Sommer wieder lebendiger wird“, äußerte Springes SPD-Vorsitzender Brian Baatzsch, der bedauerte, dass Hilfsangebote der SPD, wie etwa bei der Tafel oder dem Einkauf, kaum wahrgenommen wurden. Er habe aber stets ein offenes Ohr gehabt für all jene, die bei ihm anriefen.

Von Patricia Szabo