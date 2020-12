Völksener packen 300 Rucksäcke für das Adventsgefühl im Wohnzimmer

Völksen

„ Weihnachten ohne die gelebte Gemeinschaft – das konnten sich viele nicht vorstellen“, erzählt Petra Keck, die die weihnachtliche Aktion mit zehn weiteren Helfern organisiert. Die Idee dafür sei auf einer Sitzung der Vereine und Verbände des Dorfes von Ortsbürgermeister Phillipp Langrehr angestoßen worden.

Das Orga-Team ließ Beutel bedrucken und organisierte Spenden, um die Beutel zu füllen. Drin steckt alles, was einen Weihnachtsmarkt ausmacht. Sogar das Gemeinschaftsgefühl – irgendwie. Viele Völksener halfen mit, die Stoffrucksäcke zu füllen. Im Schichtsystem, damit im Dorfgemeinschaftshaus jederzeit die Abstände gewahrt werden konnten.

Der weitere Inhalt ist streng geheim. Verraten sei aber: An Glühwein mangelt es nicht, und auch die Musik kommt nicht zu kurz. Es gibt jede Menge zum Genießen, zum Benutzen und Freuen. Man kann die Beutel online auf www.völksen.de vorbestellen. Am kommenden Sonntag, dem traditionellen Tag des Völksener Weihnachtsmarkts, werden sie auf dem Konsumplatz verkauft. Ein Beutel kostet zehn Euro, „der Inhalt ist aber hochwertiger“, so Keck.

Mit dem Erwerb eines „ Weihnachtsmarkt to go“-Beutels könne jeder ein Stück dazu beitragen, den Weihnachtsmarkt trotzdem in einer Gemeinschaft zu erleben und auf diese Weise zu etwas Besonderem zu machen. „Gemeinsamkeit kann man in diesem Jahr gut gebrauchen. Das ist schließlich der Weihnachtsgedanke.“

Alle Käufer sind aufgefordert, später Fotos von ihrem „ Weihnachtsmarkt zu Hause“ auf der Völksen-Website hochzuladen. Keck hofft zudem, dass möglichst viele Völksener am dritten Advent um 18 Uhr vor ihre Tür gehen und ins gemeinsame „O du Fröhliche“ einstimmen.

Von Patricia Szabo