Völksen

Einen schöneren Heimatort kann sich Völksens Ortsbürgermeister Phillipp Langrehr nicht vorstellen. „Wir haben hier so tolle Menschen, die sich engagieren und auch mal ,out of the box‘ denken. Ein Teil dieser Gemeinschaft zu sein bereitet mir große Freude“, sagt der 42-Jährige.

Es gehe voran. An allen Ecken und Enden; wenn auch nicht immer so schnell, wie es Langrehr und viele andere Aktive aus dem Dorf gerne hätten. Die Suche nach Grundstücken für die Grundschule, die Kita und die Feuerwehr läuft.

„Gemeinsam etwas Tolles erreichen“

„Das für mich wichtigste Thema für die mittel- beziehungsweise langfristige Entwicklung Völksens bleibt aber das Dorfentwicklungskonzept“, sagt Langrehr. „Im Rahmen von vielen Workshops und Diskussionsrunden sollen alle Interessierten eingeladen sein, sich einzubringen.“ Je mehr bei der „Ideenschmiede“ mitmachen wollen, desto besser: „Es geht ja darum, sich hier dauerhaft wohlzufühlen. Zusammen können wir etwas Tolles erreichen.“

Langrehr hat das Amt des Ortsbürgermeisters erst im Mai übernommen. Er startete mit Volldampf, erweist sich aber auch als Dauerläufer: Der 3360-Einwohner-Ort scheint so präsent wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Um auf dem Weg niemanden zu vergessen, denkt der Sozialdemokrat auch im vermeintlich Kleinen mit: Mitte Dezember verteilte er an alle Haushalte einen „Neujahrsbrief“, in dem er sich zu den wichtigsten Projekten äußerte. Wenn pandemiebedingt kaum Veranstaltungen stattfinden und damit der gewohnte Austausch wegfalle, „wissen viele Bürger vielleicht gar nicht, was zuletzt passiert ist“.

Lob für die Ehrenamtlichen

Langrehr informiert auf zwei DIN- A4-Seiten und spricht den unermüdlichen Ehrenamtlichen ein Lob aus. Sie würden sich trotz der Corona-Krise so kreativ und einsatzfreudig zeigen, „ich kann nur jeden, der bisher noch kein Mitglied in einem unserer Vereine und Verbände ist, darin bestärken, dies möglichst schnell zu ändern. Ich bin mir sicher, dass Sie offen und herzlich empfangen werden.“ Bestes Beispiel für den Erfinderreichtum sei der „Weihnachtsmarkt im Beutel“ gewesen, der den Ausfall der Traditionsveranstaltung abmilderte.

Zu den Erfolgen des vergangenen Jahres gehört, dass die Post wieder eine eigene Filiale in Völksen eröffnet hat. Der Kreisel an der Ecke Steinhauer-/Steinkrüger Straße ist endlich vollendet. „Auch wenn das jahrelange Provisorium bei vielen von uns für Unverständnis gesorgt hat, ist mit der Fertigstellung eine deutliche Verbesserung in der Verkehrsführung spürbar“, fasst Langrehr zusammen. „Den Kreisel stellt mittlerweile niemand mehr infrage. Wir sind so froh, dass jetzt langsamer gefahren wird und vor allem Kinder sicherer unterwegs sein können.“

Beim Supermarkt ist noch Geduld gefragt

Am Herzen liegt ihm die Begrenzung auf Tempo 30 in der Steinhauerstraße (Ortsdurchfahrt). Beim Thema Supermarkt bittet er um Geduld und Einsicht. „Oberste Priorität hat, dass Völksen einen Nahversorger behält. Wir alle wünschen uns, dass der neue Standort möglichst in der Dorfmitte beziehungsweise in unmittelbarer Nähe zu unseren vielfältigen Einzelhändlern sein sollte.“ Die Edeka-Gruppe möchte am Stiege neu bauen.

„Jede weitere potenzielle Alternative liegt nicht in unmittelbarer Nähe des Dorfzentrums“, sagt Langrehr. „Der Wunsch vieler Bürger kann deshalb mangels geeigneter Grundstücke voraussichtlich nicht in Erfüllung gehen.“

Von Marita Scheffler