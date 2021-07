Wahlprogramm: SPD in Springe will Lücken schließen

Springe

Die SPD Springe möchte ein umfangreiches Konzept auf den Weg bringen, wie in der Deisterstadt mehr und vor allem auch bezahlbarer Wohnraum entstehen kann. Eine Idee: Bereits erschlossene Baulücken oder auch Brachflächen nutzen und mit Augenmaß Neubaugebiete in den Ortsteilen ausweisen, die eine gute Nahverkehrsanbindung haben.

Permanent steigende Mieten

„Das Thema bezahlbares Wohnen ist die soziale Frage des 21. Jahrhunderts. Und sie spitzt sich nicht nur in den Ballungsgebieten wie zum Beispiel in Hannover mit permanent steigenden Mieten zu, sondern betrifft auch die Umlandkommunen im Speckgürtel der Landeshauptstadt“, schreibt die SPD in einer Erklärung zu ihrem kürzlich verabschiedeten Wahlprogramm.

„Wir wollen, dass Wohnen – ganz gleich ob im Bestand oder im Neubau – bedarfsgerecht, sicher und bezahlbar bleibt. Daher ist es geboten, dass die Stadt Springe mit klaren planungsrechtlichen Vorgaben und bei der Vergabe kommunaler Grundstücke Wohnungsbau für Haushalte mit kleineren oder mittleren Einkommen fördert.“

Aber wo kann neuer Wohnraum entstehen? Die Sozialdemokraten setzen „auf einen Mix aus Nachverdichtung, also dem Neubau auf bereits erschlossenen Baulücken oder Brachflächen, und einem behutsamen Ausweis neuer Flächen in den Ortsteilen mit guter ÖPNV-Anbindung“. ÖPNV ist die Abkürzung für Öffentlicher Personen-Nahverkehr.

„Wir setzen dabei auch auf den genossenschaftlichen Wohnungsbau“, sagt Ratskandidat Eckart Galas, der seit vielen Jahren in ehrenamtlicher Funktion Aufsichtsratsvorsitzender einer großen hannoverschen Wohnungsgenossenschaft ist. Ziel solle sein, dass im Neubau sozialgeförderter Wohnraum entsteht.

Herausforderung für die Wahl

Die SPD hat ihr Kommunalwahlprogramm unter das Leitmotiv „Unsere Stadt. Ein Ziel. Unsere Zukunft“ gestellt. „Wir wollen frühzeitig allen Springerinnen und Springern aufzeigen, welche Herausforderungen wir für die nächste Wahlperiode sehen und mit welchem politischen Angebot wir uns bei den Wählerinnen und Wählern bewerben“, so SPD-Parteichef Brian Baatzsch, der auch für den Stadtrat sowie die Regionsversammlung kandidiert. Das Programm enthält mehrere Schwerpunktthemen.

