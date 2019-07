Inspiriert vom Jubiläum „100 Jahre Bauhaus“ widmet sich das Landesjugendensemble Neue Musik Niedersachsen (LNM) in diesem Jahr dem Thema „Architektur und Neue Musik“. Der Völksener Hermannshof bietet am Sonnabend, 3. August, die Kulisse – Publikum und Ensemble wandeln gemeinsam an verschiedene Spielorte zwischen Heckenrund und Wiesengrün.