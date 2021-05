Den historischen Taternpfahl im Deister haben Stadt und Ortsrat erst vor drei Jahren restauriert. Eine Aktion, die nachträglich für Kritik sorgt: Ein empörter Wanderer hat den Landesverband der Sinti eingeschaltet und einen Protestbrief verfasst. Der Platz sei „eine öffentlich ausgestellte Beleidigung und somit peinlich für Springe“. Der „Schandpfahl“ dürfe nicht stehen bleiben.

Der Wanderer hat sich erst in der Tourist-Info und bei Stadtförster Bernd Gallas beschwert und dann Stadtbürgermeister Christian Springfeld geschrieben. Der wiederum informierte den Ortsrat. Der Wanderer stellt klar: Er habe das Gefühl, seine Angelegenheit werde in Springe nicht ernst genommen.

„Taternpfähle stehen für Ausgrenzung une Verfolgung“

Der Verfasser arbeitet in der historisch-politischen Bildung. Bei einem Deister-Ausflug entdeckte er einen Wegweiser und wurde stutzig. Denn: Die Geschichte der Taternpfähle sei „eine Geschichte der Ausgrenzung und Verfolgung, keine Folklore, wie es in ihrem Wald rüberkommt“, schreibt er. „Diese Pfähle waren dazu da, einer Bevölkerungsgruppe vor Augen zu halten, dass sie in den Augen der Mehrheit minderwertig und abzulehnen sei“.

Taternpfähle ständen „für Gewalt, welche Angehörigen der Sinti und Roma angetan wurde, nur aufgrund von Zuschreibungen und Verleumdungen“, so der Wanderer. „Diese Geschichte geht bis heute weiter. Deutsche Sinti und Roma leiden seit Hunderten Jahren an diesem Umgang mit ihnen.“

„Klischees bedient“

Springe stelle sich „in den Dienst dieser Vorurteile“ und befördere „die Distanzierung der Mehrheit von Minderheitsgruppen“. Jegliche Aufklärung und Aufarbeitung würden fehlen, Klischees bedient – etwa durch den Hinweis, die Reisenden hätten sich auf dem Springer Tivoli ihr Geld mit „Wahrsagen und Kesselflicken“ verdient.

Es seien „wohl keinerlei Recherchen zum Hintergrund“ von Begrifflichkeiten angestellt worden. Man rede sich in der Deisterstadt damit heraus, die Wiedereinweihung des Platzes im Sommer 2018 solle auch dazu dienen, an frühere Opfer zu erinnern. „Wie kann es sein, dass in Springe nicht erkannt wird, dass Sie damit einen Platz adeln, welcher seit 1634 für Ausgrenzung und Verfolg steht?“

Bürgermeister Christian Springfeld hat dem Wanderer zugesagt, offen für ein Gespräch mit dem Landesverband der Sinti zu sein, „um einen angemessenen Ort der Erinnerung zu schaffen“. Die Stadt wolle selbstverständlich niemanden verletzen oder „Ausgrenzung und Verfolgung adeln“. Einen Termin für das mögliche Gespräch gibt es noch nicht.

Von Marita Scheffler