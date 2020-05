Springe

„Natürlich wünschen wir uns, bald wieder Badegäste begrüßen zu können, müssen aber Sicherheit gewährleisten“, sagt Marcus Diekmann, Geschäftsführer der Stadtwerke.

Erst in diesem Jahr hat die sogenannte Springer Bäder GmbH die Trägerschaft für das Hallenbad übernommen. Zu dem steuerlichen Querverbund gehören auch die Stadtwerke. Durch das Konstrukt sollen die Verluste des Hallenbades ausgeglichen werden. „Die Situation jetzt ist die Gleiche, als wenn das Hallenbad noch unter städtischer Regie wäre. Die Stadt hätte nichts anderes gemacht als wir, und wir stehen in Abstimmung mit der Stadt“, betont Diekmann.

Anzeige

Die seit Wochen dauernde Schließung sei „natürlich zu verkraften“, so Diekmann weiter. Für die Mitarbeiter des Hallenbades sei Kurzarbeit angemeldet worden. Damit hätten die fehlenden Einnahmen größtenteils kompensiert werden können.

Weitere HAZ+ Artikel

Überrascht sei man damals vom Erlass, die Hallenbäder wegen der Pandemie zu schließen, nicht gewesen. Noch bevor die Anordnung in Kraft trat, hätten die Stadtwerke ohnehin den Beschluss gefasst, das Bad zu schließen. „Schwierig wird die Situation bei einer Wiedereröffnung in den Umkleiden und Duschen.“ Dürfen die Bäder wieder öffnen, so Diekmann, stünde eine Preiserhöhung nicht im Fokus. „Unser Fokus liegt dann auf der Sicherheit.“ Doch bislang sei noch unklar, welche mögliche Auflagen auf die Hallenbäder zukommen könnten, sagt Bad-Chefin Uta Kruse. „Und wir wissen nicht, wie kurzfristig diese veröffentlicht werden. Wir warten gerade stündlich auf neue Informationen.“

Ein grobes Konzept habe das Team aber schon im Kopf. Kruse geht davon aus, dass sich die Besucher auf Abstandsmarkierungen und Desinfektion einstellen müssen.

Fakt ist aber auch: Sollte das Land grünes Licht für eine Wiedereröffnung geben, könnte es sein, dass sich Schwimmfans in Springe noch gedulden müssen. Denn im Becken ist derzeit kein Wasser. Heißt: Das Befüllen, das Chloren und die Aufbereitung des Wassers dauern etwa eineinhalb Wochen, so Kruse. Das Wasser schon auf Verdacht ins Becken zu füllen, bringe nichts, sagt Kruse.

Wirklich nutzen können, hätte das Team die Zwangspause nicht. Die Grundreinigung fand bereits im Dezember statt. „Und es ist gerade sehr schwer, Handwerker zu bekommen. Wir können derzeit keine großen Sachen machen.“

Von Saskia Helmbrecht