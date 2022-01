Springe

Ein neuer gemeinsamer Online-Shop für Händler und Planungen für ein schöneres Ambiente: Mit diesen beiden Säulen will die Stadt die Innenstadt stärken. Dort ist seit zehn Jahren Benjamin Lüders mit seinem Backwaren-Handel „Gutes von Gestern“ ansässig. Mit dieser Zeitung sprach er über Leerstände und Toilettenhäuschen, über Springes Innenstadt, treue Kunden – und warum er nichts davon hält, Amazon und Co. Konkurrenz zu machen.

Seine Adresse hat Prestige: Am Markt 1, das altehrwürdige Peterssche Haus, eines der ältesten Gebäude der Stadt mitten in deren Herzen. Hier betreibt Benjamin Lüders seinen Laden: Bei „Gutes von Gestern“ verkauft er Brot, Brötchen und andere Backwaren vom Vortag. „Atemberaubend schön“ sei die Springer Innenstadt, schwärmt er – und meint das genau so. „Ich weiß noch, dass ich den Markt und das Haus gesehen habe und dachte: Da muss mein Laden rein.“

Immer weniger inhabergeführte Geschäfte

Das Problem in Springe und anderen Innenstädten sei ein anderes: Dass es immer weniger inhabergeführte Geschäfte gibt (Lüders zählt zwölf Schließungen seit seiner Eröffnung 2012). Der klassische Einzelhandel ist auf dem Rückzug. So bleiben die Kunden aus – und wenn die Leerstände durch Büros oder Dienstleister gefüllt würden, koste das eben auch Frequenz. Am Ende müsse sich jeder bewusst sein, dass sich die Innenstadt verändert. Dass der Einzelhandel weniger wird. „Die Frage ist dann“, sagt Lüders, „wie man sie mit Sinn und Leben füllt.“ Wohnen? Kultur? Er glaube aber auch nicht, „dass der Einzelhandel keine Chance hat“, sagt Lüders: „Wenn er gut ist und nicht denkt: Wir sind da und jetzt müssen die Kunden doch kommen.“

Wer mit Herzblut seinen Laden betreibt, davon ist Lüders überzeugt, der hält auch die grundsätzlich sehr treue Springer Kundschaft bei der Stange: „Man muss sich auf seine Stärken besinnen: das Lächeln, der Schnack beim Einkauf, der Service.“ Nicht nur er selbst habe in der Corona-Zeit viel Geld verloren: „Dafür gab es aber Rückhalt und Zuspruch von den Springern.“

„Leute suchen Grund, um in die Stadt zu kommen“

Für die Innenstadt spricht aus Lüders Sicht nicht nur ihre Attraktivität – sondern auch der Andrang bei besonderen Aktionen wie den verkaufsoffenen Sonntagen: „Da sieht man ja: Die Leute warten nur auf die Gelegenheit. Sie suchen einen Grund, in die Stadt zu kommen.

Ein Ziel könne doch sein, solche Gelegenheiten öfter zu schaffen, wünscht er sich: „Ich denke allein an den Kinderflohmarkt im Sommer, was da immer los ist.“ Am liebsten wäre ihm, „es wäre andauernd irgendein Fest; die Springer kommen doch!“

Dem im Sommer 2018 geplatzten Plan, einen großen Rewe samt Parkplatz an der Fünfhausenstraße anzusiedeln, trauere er „unglaublich nach“, sagt Lüders: „Und ich glaube, es gibt kaum einen Händler hier, der nicht gerne den Markt gehabt hätte.“ Aber auch ohne Großmarkt: eine Einkaufsmöglichkeit für Lebensmittel im Zentrum wäre aus Lüders‘ Sicht optimal: „Und wenn es so ein kleiner City-Markt ist.“

„Bekommen eine dreiviertel Million Euro und reden über ein Klo“

Dass für die 755.000 Euro aus dem Fördertopf „Perspektive Innenstadt“ auch eine neue öffentliche Toilette am Nordwall im Gespräch ist, ist für Lüders irgendwie symbolisch – dafür, dass es aus seiner Sicht manchmal etwas inspirierter zugehen dürfte bei der Debatte um Veränderungen: „Wir bekommen eine dreiviertel Million Euro und reden über ein Klo“, sagt der Geschäftsmann.

Wenn es schon praktisch sein muss, sagt er: „Dann schaffen wir doch lieber eine Abstellmöglichkeit für Müllsäcke für die Geschäftsleute ...“

An eine Art Springe-Amazon, wie es der Stadt vorschwebt, glaubt Lüders indes nicht. „Klar ist es nett, sich online zu präsentieren“, sagt er. „Aber man sollte sich auch nicht in die Tasche lügen.“

Lüders glaubt: Wer online ein bestimmtes Produkt sucht, forscht bei der Suchmaschine Google danach und kauft dann in einem normalen Onlineshop ein. Dazu kommt: „So etwas ist verdammt schwer zu pflegen – und den Preiskampf im Netz können die Händler in Springe sowieso nicht gewinnen.“

Von Christian Zett