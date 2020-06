Warum die Johannesgemeinde in Völksen nun zwei Kronleuchter mit Motor hat

Völksen

Es hat gedauert, es hat den Gemeindemitgliedern einiges an Entbehrungen abverlangt – aber jetzt ist endlich alles fertig: Die Renovierungsarbeiten rund um die Johanneskirche sind abgeschlossen. Zur Freude nicht nur von Pastor Reinhard Surendorff, der gestern die jüngsten Produkte der Instandsetzungsarbeiten eingeweiht hat: zwei Kronleuchter aus den Jahren 1671 und 1662. Die können jetzt per Knopfdruck von der Decke herunterschweben.

Normalerweise hängen die Kronleuchter aus Messing 3,50 Meter hoch im Kirchenschiff. Sollen sie entzündet, gereinigt oder mit Kerzen bestückt werden, muss jemand dort hoch – mit einer Leiter. „Das ist ganz schön aufwendig“, sagt Surendorff. Und deshalb seien die Kerzen seltener genutzt worden. Damit ist nun Schluss: Per Knopfdruck kann das Kirchenteam die beiden Kleinodien aus dem 17. Jahrhundert auf eine bequeme Höhe von 1,50 Metern absenken.

Alles sieht nun aus wie neu

Ernst Boese, Bauexperte der Kirchengemeinde, sagt, dass die Landeskirche die Reparatur der Kronleuchter bezuschusst habe. „Darum haben sich Metallbauer aus Hildesheim gekümmert.“ Surendorff weiß, dass an den alten Messingintarsien einige Stücke sogar herausgebrochen waren. Nun sieht alles wieder aus wie neu.

Und künftig werden die Kerzen auch deshalb häufiger brennen, weil der Küster sie nun wieder anmachen darf. Aus arbeitsrechtlichen Gründen sei das bislang nämlich per Leiter schwierig gewesen, nun reiche eben ein Knopfdruck, weiß der Pastor. „Solch eine Elektromotor ist inzwischen von der Berufsgenossenschaft vorgesehen“, sagt Surendorff. Die Renovierung nebst Einbau des Elektromotors kostete rund 8500 Euro, der Großteil davon habe für den Motor aufgewendet werden müssen, dafür allerdings habe es keine Fördermittel gegeben, sagt Boese.

Der Pastor stellt klar, wie froh er ist, dass im vergangenen Jahr die gesamte Renovierungsaktion der Kirche über die Bühne gegangen ist – mit einer Teilförderung seitens der Landeskirche. Ob es die so in diesem Jahr auch noch geben werde und könnte, stellt Boese infrage. Er ist immerhin Vorsitzender des Bauausschusses des Kirchenkreises Laatzen-Springe und kriegt als solcher schon eine Menge mit.

Die Sanierung der Johanneskirche war im August vergangenen Jahres gestartet. Rund eine viertel Million Euro kosteten die zahlreichen Baumaßnahmen, die umgesetzt wurden. Erneuert wurden auch die Buntglasfenster, die das Gotteshaus seit 108 Jahren schmücken. Geld dafür floss von der Landeskirche aber auch von der Europäischen Union.

Viele Arbeiten ohne Zuschüsse

Viele Arbeiten erhielten keine Zuschüsse – das Geld hat die Gemeinde über mehrere Jahre zusammengespart, erläutert Boese. Das gilt etwa für den Einbau des Elektromotors, den die Gemeinde völlig aus eigenen Mitteln bezahlt hat.

Und die Liste der Aufgaben, sie war lang: Das Kirchenschiff musste von außen neu verfugt werden, zahlreiche Feuchtigkeitsschäden und Risse wurden beseitigt, eine neue Lüftungslage wurde eingebaut, was dabei helfen sollte, das Raumklima in der Kirche zu verbessern. Während der Arbeiten konnte der Gottesdienst drei Monate lang nicht in der Kirche stattfinden.

Von Ralf T. Mischer