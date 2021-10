Was bedeutet ein Abiturangebot in Bad Münder für das OHG in Springe?

Springe

Stadt, Politik und Schulleitung in Bad Münder wollen bei dem Thema Abitur an der Kooperativen Gesamtschule Tempo machen. Und auch der Landkreis als Träger wimmelt nicht ab – fordert aber zunächst ein Bekenntnis aller Akteure, Bad Münder wachsen zu lassen und so für mehr Schülerinnen und Schüler zu sorgen.

Auch Schüler aus Bad Münder

Am Otto-Hahn-Gymnasium (OHG) in Springe werden ebenfalls Schülerinnen und Schüler aus Bad Münder unterrichtet – deren Zahl schwankte zuletzt etwa in einer Klassenstärke, also bei 25 bis 30 Kindern und Jugendlichen pro Jahrgang. Wie viele von denen tatsächlich eine KGS mit Oberstufe als Alternative ansehen, ist Spekulation – einige werden es sicherlich sein. „Es wäre schade, wenn die Schülerzahl am OHG sinkt“, sagt Bürgermeister Christian Springfeld – er weiß: mehr Schülerinnen und Schüler bedeuten mehr Kurse, mehr pädagogische Angebote, mehr Vielfalt.

Aber Springfeld ist auch realistisch: „Wir haben keinen Einfluss auf die Planungen in Bad Münder.“ Für das OHG gelte grundsätzlich, „dass eine atmende Schule eine gewisse Schwankung auch verkraften muss“.

Welche Rolle die Pläne für die laufende Maßnahme „OHG 2030“ hat, vermag der Bürgermeister noch nicht zu sagen: „Wir können die Auswirkungen ja nicht 1:1 messen“. Dazu kommt: Vor 2023 wird die Oberstufe in Bad Münder nicht kommen – wenn sie denn überhaupt kommt. Heißt also: „Wir werden das auf uns zukommen lassen“, sagt Springfeld.

Neubau oder Sanierung?

Die laufende Machbarkeitsstudie, die zeigen soll, ob ein Neubau oder eine Sanierung des in die Jahre gekommenen Gymnasiums baulich die bessere Variante ist, sei „in den letzten Zügen“, sagt der Bürgermeister. Am OHG häufen sich die Klagen über bauliche Mängel; immer wieder kommt es im Schulalltag zu Problemen.

Von Christian Zett