Was meint Völksen zum Umzug des NP-Markts?

Völksen

Für die Edeka Minden-Hannover ist die Sache klar: Der kleine NP-Markt an der Steinhauerstraße in Völksen ist nicht mehr zeitgemäß und wettbewerbsfähig. Für das Unternehmen gibt es keine Alternative zu einem Umzug; favorisiert wird eine Fläche „Im Stiege“. Mit Investor Rahlfs Immobilien wurde bereits ein langfristiger Mietvertrag abgeschlossen. Warum hat die Edeka aber genau diese Fläche im Blick und keine andere? Gibt es Alternativen? All diese Fragen sollen während einer Informationsveranstaltung am Dienstag, 14. Juli, geklärt werden.

„Ich bin sehr erleichtert, dass die Veranstaltung so kurzfristig noch vor der Sommerpause stattfinden kann“, sagt Völksens Ortsbürgermeister Phillipp Langrehr. „Die Gerüchteküche im Ort brodelt. Bei vielen Gesprächen ist mir aufgefallen, dass nicht alle auf demselben Informationsstand sind, dabei ist es wichtig, Infos aus erster Hand zu bekommen, um sich selbst ein Bild machen zu können“, betont Langrehr. Wie berichtet, gibt es in Völksen unterschiedliche Meinungen zum geplanten Umzug des Marktes. Auch Langrehr selbst hält den neuen Standort „Im Stiege“ für „nicht ideal“, ebenso wie die Werbegemeinschaft Völksen, die sich einen zentraleren Standort in der Ortsmitte wünscht.

Anzeige

Der Ortsrat selbst habe sich noch keine abschließende Meinung gebildet, eine Tendenz könne Langrehr noch nicht abschätzen, denn es gebe sowohl Kritiker, Befürworter als auch Unentschlossene. „Aber es wird auch eine Priorisierung geben müssen, zu sagen, lieber einen Markt im Ort zu behalten als gar keinen mehr.“ Weil man aber eben bislang in der Diskussion noch offen sei, sei es wichtig, bei den Völksenern ein Meinungsbild abzufragen und gemeinsam verschiedene Möglichkeiten zu diskutieren. Denn für Langrehr steht außer Frage, dass das Thema „eines der größten wegweisenden Themen seit Langem“ in Völksen sei. Er bedauert aber, dass der Infoabend nicht in Völksen stattfinden kann. Wegen der Corona-Beschränkungen hätte er gemeinsam mit der Stadtverwaltung aber keinen geeigneten Raum finden können, sodass das Treffen um 18.30 Uhr in die OHG-Aula verlegt wird. „Da müssen wir jetzt das beste draus machen.“

Weitere HAZ+ Artikel

Entsprechendes Baurecht für den neuen Markt wurde bislang noch nicht geschaffen; auch die politische Entscheidung steht noch aus, sagt Bauchef Jörg Klostermann. Denn der Stadtrat wird am Ende über den Neubau entscheiden. Ziel der Veranstaltung sei jetzt zunächst, dass das Unternehmen vorstellen kann, warum viele andere Flächen nicht geeignet seien und welche Standorte bereits geprüft worden sind. Bis zu einem Neubau könnte es aber noch dauern. Allein die Erstellung eines Bebauungsplans könnte bis zu zwei Jahre dauern.

Die Infoveranstaltung am 14. Juli beginnt um 18.30 Uhr im OHG. Besuchern wird empfohlen, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Eine Voranmeldung ist nicht nötig. In der Aula stehen ungefähr 80 Plätze zur Verfügung.

Von Saskia Helmbrecht