Was tun, wenn’s im Wald bei Springe brennt?

Springe

Der Klimawandel sorgt für Starkregen, aber auch für steigende Temperaturen und immer längere Dürreperioden. Dadurch steigt auch die Waldbrandgefahr. Darauf wollen sich auch die Springer Feuerwehren besser vorbereiten – Unterstützung erhalten sie dabei von der Region Hannover.

Anpassung an Klimafolgen

„Kommunale Klimafolgenanpassung“ heißt eine Förderrichtlinie, in deren Rahmen die Region 8000 Euro für Waldbrandeinsatzpläne für die zwölf Springer Ortswehren zur Verfügung stellt. Das sind knapp 80 Prozent der Kosten für die Pläne, die ein externes Fachbüro, das derzeit per Ausschreibung gesucht wird, im Auftrag der Stadt Springe und in Abstimmung mit der Springer Feuerwehr erstellen soll.

Die Anfrage der Zeitung für eine Serie zum Thema Wald, der immerhin ein Drittel der Fläche Springes ausmacht, vor eineinhalb Jahren hatte den Stein ins Rollen gebracht. Damals war die Frage gewesen: „Wie läuft ein Einsatz eigentlich ab, wenn etwa im Kleinen Deister eine Holzerntemaschine Feuer fängt?“ „Wir haben so etwas zwar auf dem Schirm, aber keine konkreten Einsatzpläne“, sagt Stadtbrandmeister Herbert Tschöpe. Das könne im Ernstfall wichtige Zeit kosten.

Dass die Pläne jetzt erstellt werden, sei „ganz klar das Verdienst der Stadtverwaltung“, sagt Tschöpe. Insbesondere Leiter Karsten Kohlmeyer und Sachbearbeiter Max Völksen vom Ordnungsamt hätten sich sehr um die Fördermittel bemüht.

„Nur eine enge Zusammenarbeit hilft bei der Waldbrandprävention und -bekämpfung. Unsere Freiwilligen Feuerwehren brauchen einen schnellen Überblick über befahrbare Wege oder die Lage von Löschwasserstellen“, sagt Völksen. Er weist noch auf einen anderen Nutzen von aktuellem Kartenmaterial hin: „Die Einsatzkräfte können so auch schneller verunglückte Waldarbeiter oder Freizeitsportlerinnen und -sportler versorgen und bergen.“

Einsatzpläne regeln alle Details

Die Waldbrandeinsatzpläne, die den Ortswehren am Ende sowohl in gedruckter als auch digitaler Form ausgehändigt werden, beinhalten aber weit mehr als nur Gebietskarten, die den schnellsten Weg zum Einsatzort weisen, so Tschöpe. Es gehe etwa auch um Zuständigkeiten: Wem gehört der Wald, wer ist der Förster, welche Wehr wird eingesetzt? Andere Fragen seien etwa, ob auf Naturschutzvorgaben Rücksicht genommen werden muss, etwa bei der Löschwasserentnahme. Oder wo die eingesetzten Kameradinnen und Kameraden bei langen Einsätzen auf die Toilette gehen können.

„Waldbrände werden intensiver“

„Durch die globale Erderwärmung werden Waldbrände in Zukunft noch intensiver werden“, begrüßt Rike Arff, Leiterin der Klimaschutzleitstelle der Region Hannover, das Projekt: „Egal ob sie durch Blitze, Brandstiftung oder Unachtsamkeit ausgelöst werden.“ Durch Hitzestress, Trockenheit und Schadinsekten vorgeschädigte Waldbestände wie im Deister seien anfällig für größere Brandgeschehen.

Von Jan-Erik Bertram