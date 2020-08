Wasserrohrbruch legt Freibad in Bennigsen lahm

Bennigsen

Ein Leitungsschaden in der Straße Osterland nahe der Hausnummer 56 hat am Mittwoch den Badebetrieb im Freibad Bennigsen lahmgelegt. Wegen des Schadens waren das Bad und weitere Anlieger der Gleiwitzer Straße und der Breslauer Straße von der Wasserversorgung abgeschnitten. Für Freibadchefin Martina Riemer war klar, dass sie den Badebetrieb einstellen musste – was auch um 12 Uhr, als das Wasser abgestellt wurde, geschah. Das Bad machte dicht.

„Ohne Wasser können wir die Becken nicht mehr chloren“, erläutert Riemer. Überdies nehme jeder Gast, ob er wolle oder nicht, 30 Liter aus dem Becken hinaus. Also müssten pro Gast 30 Liter neu ins Becken. Ohne fließendes Wasser geht das nicht. Riemer: „Spätestens nach einer halben Stunde fallen die Pumpen aus, dann geht gar nichts mehr“, sagt die Freibadchefin.

Anzeige

Das Bad sei am Mittwochmorgen über die Lage informiert worden. Zuerst seien Wasserwerker vorbeigekommen und hätten nach einer erhöhten Wasserentnahme im Freibad gefahndet. Das Freibad war aber nicht verantwortlich, sondern das Leck an der Straße Osterland. Das haben die Experten dann auch aufgespürt.

Weitere HAZ+ Artikel

Andreas Tschöpe von Purena, dem Versorgungsunternehmen, das für die Leckreparatur verantwortlich ist, sagt, dass eine Reparatur „zwischen drei bis vier Stunden dauere“, sich aber auch länger hinziehen könne.

Riemer sagt, ihr sei erklärt worden, man wisse nicht, wie lange das Wasser wegbleibe. Allerdings habe man ihr signalisiert, dass die Reparatur durchaus den Rest des Tages in Anspruch nehmen könne, sodass sie sich entschied, das Bad am Mittwoch nicht mehr zu öffnen. In dem beschädigten Bereich seien nämlich den Plänen der Purena zufolge auf die Leitung moderne PVC-Leitungen verlegt worden, die in der Regel nicht zum Bersten neigten. Womöglich habe sich eine Muffe gelöst. Die Arbeiten zogen sich bis in den Abend hin.

Am Donnerstagmorgen seien alle Geräte wieder normal angelaufen, Probleme habe es keine gegeben. „Das Bad ist wieder voll, die Gäste sind da“, sagt Riemer und erklärt mit Blick auf den Ausfall und den Leitungsschaden der Purena: „Das kann immer mal passieren.“

Von Ralf T. Mischer