Weihnachtsblutspende in Springe mit dem Foodtruck

Springe

„Wenn wir an den Feiertagen keine Spendentermine anbieten, haben wir am Tag nach Weihnachten keine Blutplättchen mehr“, verdeutlicht Baulke. Diese Blutplättchen, einer der Einzelbestandteile des Bluts, auf den etwa Krebspatienten während einer Chemotherapie angewiesen sind, seien nämlich nur maximal vier Tage haltbar.

Nicht nur auf Weihnachten bereitet sich der NSTOB vor. Für den Fall, dass künftig Corona-Schnelltests bei Blutspendeterminen gefordert werden, „haben wir mit unseren Mitarbeitern schon mal die Logistik getestet“, berichtet Baulke. Bislang seien die Tests aber nicht nötig.

Den Blutspendedienst plagen andere Sorgen. Die aktuell geltenden Infektionsschutzmaßnahmen würden zu Verunsicherungen führen: „Viele Verantwortliche von Ortschaften und Institutionen sagen in den kommenden Wochen geplante Blutspendetermine in Gemeinderäumen, Schulen und Feuerwehrhäusern ab“, hat Baulke beobachtet. Das ist „für uns eine neue Situation. Es fehlt uns nicht an engagierten Helferinnen und Helfern, sondern an den Räumlichkeiten“, so der Sprecher, der betont: „Die Blutspende ist von den aktuellen Corona-Beschränkungen nicht betroffen.“

In Springe seien bislang keine Spendentermine abgesagt worden. Das sei auch nicht nötig: „Alle Blutspendetermine unterliegen einem strengen Sicherheitskonzept. Es entsteht kein größeres Risiko.“ So gelte auch in Spendenlokalen die Pflicht zur Händedesinfektion und zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. Zusätzlich werde am Eingang die Temperatur jedes Spenders gemessen. Personen, die sich nicht gesund fühlen, werden nicht eingelassen.

Ganz wichtig: „Der Abstand“, sagt Baulke. Um den zu gewährleisten, würden weniger Spenderliegen aufgestellt. Deshalb sei bei Spendern Geduld gefordert, denn „dadurch dauern die Termine im Moment etwas länger“, so der Pressesprecher.

Was in der Pandemie nicht möglich ist: Das obligatorische Büffet nach der Blutspende. Viele Ortsvereine bieten daher einen Imbiss zum Mitnehmen an. Einige hätten sich aber auch Foodtrucks zugelegt, um Blutspender im Freien mit etwas Essbarem versorgen zu können. Für die Weihnachtsblutspende in Springe „werden wir uns so einen ausleihen“, kündigt Baulke an.

Die Bereitschaft zum Blutspenden sei hoch gewesen während des ersten Lockdowns im April, sagt Baulke. Dennoch seien die Reserven an Blutkonserven knapp. „Wir haben keinen Puffer mehr“, so Baulke. Viele Spenderinnen und Spender, sagt er, kämen zweimal pro Jahr – „uns fehlen im Moment die, die auch drei- oder viermal kommen“.

Die nächste Möglichkeit zum Blutspenden in Springe bietet sich bereits am Donnerstag, 19. November, 15 bis 19.30 Uhr im DRK-Haus, An der Bleiche 4 – 6. Tagesaktuelle Blutspendetermine: www.blutspende-leben.de/blutspendetermine

Von Jan-Erik Bertram