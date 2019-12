Am Wochenende hatte sich der Burghof richtig herausgeputzt und sich für drei Adventsnachmittage in ein idyllisches Holzhüttendorf verwandelt, in dem sich der Glühweinduft mit dem Rauch der wärmenden Feuerschale vermischte und über den Platz zog. Am Sonntag spielte das Wetter allerdings nicht mit.