Wenig Zeit zum Abhängen der Wahlplakate

Springe

Zweieinhalb Monate gab es beim Gang durch die Straßen viel zu schauen. Demnächst wird es wieder trist: Spätestens am Wochenende müssen auch die letzten Plakate von der Kommunal- und der Bundestagswahl abgenommen werden, sagt der städtische Wahlkoordinator Karsten Kohlmeyer.

„Nach dem Wahltag unverzüglich zu entfernen“: In einer städtischen Verordnung ist klar geregelt, wie lange die Wahlwerbung am Straßenrand hängen darf. Oder was heißt „unverzüglich“? Sechs Tage sind es in den meisten Kommunen. „Und das Wochenende ist noch inbegriffen“, sagt Kohlmeyer. Die vielen Ehrenamtlichen, die gerade bei einer Kommunalwahl für ihre Parteien oder Gruppen im Einsatz sind, bräuchten ein paar Tage Luft.

Dass aktuell noch Hinweise auf die Bürgermeister-, die Stadtrats- und die Regionswahlen am 12. September im Stadtgebiet hängen und sich niemand darüber aufregt, hängt mit den anschließenden Bundestagswahlen zusammen. Ausnahmsweise habe man keine Unterschiede zwischen den Tafeln für die eine und die andere Stimmabgabe gemacht, sagt Kohlmeyer. Die Grünen hatten schon vor zwei Wochen nachgefragt, wie schnell sie mit ihren Leitern anrücken müssen. Kohlmeyer hatte daraufhin im Ausschuss für Feuerschutz, Ordnung und Verkehr die offizielle Abnahmeverlängerung verkündet.

Wer nicht aktiv wird, für den könnte es allerdings teuer werden. Ab Montag nimmt die Stadt über den „Mängelmelder“ (springe.de) Hinweise auf vergessene Plakate entgegen, sagt Kohlmeyer. Mitarbeiter überprüfen die Meldungen und kontaktieren dann die Parteien beziehungsweise Gruppierungen. Wer anschließend nicht anrückt, begeht eine „unerlaubte Sondernutzung“. Die Folge: Die Stadt entfernt das Plakat und schreibt eine Rechnung.

Von Marita Scheffler